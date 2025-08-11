HLV Ruben Amorim quyết định không sử dụng Rasmus Hojlund trong trận giao hữu cuối cùng của MU gặp Fiorentina cuối tuần trước.

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy, HLV người Bồ Đào Nha sẵn sàng gạt Hojlund ra khỏi kế hoạch, sau khi có sự phục vụ của chân sút 74 triệu bảng Benjamin Sesko.

Hojlund nằm trong tầm ngắm Milan - Ảnh: Sempre

Đội bóng thành Manchester muốn thanh lý Hojlund trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Sportmail xác nhận, AC Milan đang xúc tiến chuyển nhượng cựu tiền đạo Atalanta.

Phía đội bóng Serie A đưa ra mức phí mượn Hojlund là 4 triệu bảng Anh, kèm điều khoản mua đứt trị giá 39 triệu bảng Anh vào năm sau nếu cầu thủ này gây ấn tượng tốt.

Bản thân Hojlund mong tiếp tục được ở lại Old Trafford để chiến đấu giành vị trí chính thức. Thế nhưng, sự phớt lờ từ trận đấu với Fiorentina cho thấy anh không còn được trọng dụng.

HLV Amorim bỏ qua Hojlund và xếp Mason Mount đá chính từ đầu trong vai trò số 9 ảo.

Trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Arsenal cuối tuần này, nhiều khả năng MU sẽ trình bộ tam tấu mới tinh trên hàng công Cunha - Sesko - Mbeumo.