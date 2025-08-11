Thông điệp của MU

“Đừng bao giờ đánh giá thấp MU”. Một câu nói nổi tiếng mà người hâm mộ ở Old Trafford hay CĐV các đối thủ bóng đá Anh đều thuộc lòng.

Khái niệm đó không đơn thuần là trên sân cỏ, mà cả trong lĩnh vực kinh doanh hoặc chuyển nhượng.

Sesko là minh họa cho sức hút của MU. Ảnh: MUFC

Ngay cả mùa giải 2024/25 thảm họa – khi kết thúc ở vị trí thứ 15 Premier League và thua Tottenham trong trận chung kết Europa League – cũng không làm giảm chút nào sức thuyết phục của đội bóng thành Manchester.

Cũng nên nhớ một điều, hồi giữa tháng Ba, Sir Jim Ratcliffe – sau khi sa thải hơn 400 nhân viên – từng tuyên bố như thể đội bóng sắp… phá sản.

“MU sẽ cạn tiền vào cuối năm 2025, sau khi tôi đã đầu tư 300 triệu bảng và nếu chúng ta không mua thêm cầu thủ trong mùa hè”, Sir Ratcliffe nói khi đó.

Ông lập luận: “Đây là giai đoạn chuyển đổi, đầy khó chịu và xáo trộn. Nói thẳng ra, CLB sẽ hết tiền vào Giáng sinh nếu chúng ta không hành động”.

Trên sân cỏ, họ không còn là “Quỷ đỏ” của ngày xưa, nhưng trên bàn đàm phán, MU vẫn mạnh mẽ như thường.

Việc chỉ ghi 44 bàn thắng trong 38 vòng Premier League mùa trước là nguyên nhân lớn khiến mùa giải sụp đổ. Ở Old Trafford, bài toán khan hiếm bàn thắng được giải bằng một chìa khóa duy nhất: tiền.

Mùa 2025/26, HLV Ruben Amorim có trong tay hàng công mới tinh, trị giá hàng trăm triệu euro.

Bộ ba tấn công mới toanh “MSC” của MU. Ảnh: MUFC

Sự hiệu quả còn phụ thuộc vào quá trình xây dựng đội hình của Ruben Amorim. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sở hữu hàng tiền đạo đủ để khiến các hàng thủ đối phương phải e ngại.

Matheus Cunha là tân binh đầu tiên của MU trong mùa hè, với giá gần 75 triệu euro trả cho Wolves. Mức giá hợp lý sau khi anh tỏa sáng rực rỡ: 17 bàn và 6 kiến tạo.

Nhưng như vậy chưa đủ. Bryan Mbeumo là người tiếp theo, đến từ Brentford – nơi anh ghi 20 bàn và 8 kiến tạo, đứng thứ 4 danh sách vua phá lưới Premier League.

MU trả tiếp 75 triệu euro cho thương vụ này. Chưa dừng lại, CLB chia sẻ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh với Liverpool còn “nẫng tay trên” Newcastle trong vụ Benjamin Sesko.

Với đề nghị thấp hơn đối thủ 5 triệu euro, họ vẫn có được chân sút người Slovenia 22 tuổi – người mà trong nhiều kỳ chuyển nhượng trước được Arsenal và Chelsea săn đón.

Sesko chính là ví dụ cho khái niệm “đừng bao giờ đánh giá thấp MU”. Với giá 85 triệu euro, tổng chi cho 3 tiền đạo mới hè này lên đến 235 triệu euro.

Ruben Amorim và bộ ba tấn công mới

Dù không được tham dự cúp châu Âu mùa giải mới, cả Cunha, Mbeumo và Sesko đều khẳng định muốn gia nhập MU ngay từ đầu quá trình đàm phán.

Ruben Amorim có cơ hội thay đổi MU. Ảnh: MUFC

Trên lý thuyết, đây là sự tái thiết hoành tráng để đưa dự án của MU trở lại quỹ đạo, tìm lại vị thế một quyền lực của xứ sương mù.

Lúc này, Ruben Amorim cần nhìn vào bài học quá khứ: lịch sử cho thấy, những khoản đầu tư khổng lồ vào tiền đạo không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả ở Old Trafford.

Thương vụ Rasmus Hojlund – người từng được kỳ vọng là “Erling Haaland” của MU – đang có dấu hiệu thất bại.

Cách nay chỉ 2 năm, MU trả hơn 75 triệu euro cho tiền đạo Đan Mạch. Mùa 2023/24, anh ghi 16 bàn và 2 kiến tạo, được coi là giai đoạn làm quen. Mùa vừa rồi, dù thi đấu nhiều hơn, anh chỉ ghi 10 bàn sau 52 trận.

Sự thiếu tự tin và sắc bén cũng khiến Joshua Zirkzee gây thất vọng. MU mua anh hơn 40 triệu euro trong dịp EURO 2024 để giải quyết vấn đề ghi bàn, nhưng cựu tiền đạo Bologna – vốn chấn thương ở cuối mùa – chỉ có 7 bàn và 2 kiến tạo.

MU phải ngược về mùa hè 2021 mới tìm thấy một tiền đạo thực sự thành công. Anh không xa lạ với những người yêu “Quỷ đỏ” trong thế kỷ 21: Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes cũng hưởng lợi khi đá sau “MSC”. Ảnh: MUFC

Ngôi sao Bồ Đào Nha trở lại Old Trafford cùng thời điểm MU chi 85 triệu euro mua Jadon Sancho.

Trái ngược với Ronaldo, Antony – tân binh 95 triệu euro mùa hè sau đó – từ mùa giải trước đã bị liệt vào diện hàng tồn kho cần thanh lý.

Ngoại trừ mùa giải 2022/23 bùng nổ của Marcus Rashford (30 bàn trên mọi mặt trận; 17 tại Premier League), những năm gần đây MU phải dựa vào bàn thắng của Bruno Fernandes.

Sir Ratcliffe và Ruben Amorim có niềm tin, người hâm mộ MU thì lạc quan. “MSC” (Mbeumo – Sesko – Cunha) tự tin mở ra kỷ nguyên mới, bắt đầu tại Old Trafford với Arsenal cuối tuần này.