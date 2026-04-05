Haaland làm nhục Liverpool

Đó là một buổi chiều đáng quên với nhà đương kim vô địch Premier League. Mohamed Salah – huyền thoại tại Liverpool và bóng đá Anh – chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Liverpool chơi tệ bao nhiêu thì Man City lại xuất sắc bấy nhiêu. Dù Pep Guardiola phải theo dõi từ khán đài do án cấm chỉ đạo, đội bóng áo xanh vẫn lập kỷ lục trở thành CLB đầu tiên lọt vào bán kết FA Cup trong 8 mùa liên tiếp.

Haaland có màn trình diễn xuất sắc. Ảnh: MCFC

Erling Haaland trở lại phong độ đỉnh cao, ghi 3 bàn để nhấn chìm đội bóng của Arne Slot.

Sau khởi đầu cân bằng, Liverpool suýt chiếm thế chủ động ở phút 12 khi Hugo Ekitike phối hợp với Florian Wirtz trước khi dứt điểm từ rìa vòng cấm.

Khoảng 3 phút sau, Salah thoát pressing từ Khusanov để đón đường chuyền dài của thủ môn Mamardashvili, nhưng trung vệ người Uzbekistan kịp sửa sai, xuất hiện đúng lúc để chặn cú sút của tiền đạo Ai Cập khi anh đã nghĩ đến việc ăn mừng.

Ở đầu sân bên kia, Rayan Cherki cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn không lâu sau đó.

Cầu thủ người Pháp sau đó đòi penalty và khiến Etihad bùng nổ. Hai đội bóng mạnh nhất nước Anh thập kỷ qua đối đầu và trận đấu không làm người xem thất vọng – ít nhất là trong hiệp 1.

Liverpool sa sút theo thời gian, còn Man City dần áp đảo. Haaland xuất hiện đúng lúc cuối hiệp để thay đổi cục diện. Phút 39, sau khi Van Dijk phạm lỗi với O’Reilly trong vòng cấm, chính tiền đạo Na Uy lạnh lùng đánh lừa Mamardashvili trên chấm 11m, mở tỷ số.

Ngay phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Haaland nhân đôi cách biệt. Cherki vượt qua Kerkez dễ dàng rồi chuyền cho Semenyo, người tạt bóng từ sát biên ngang vào vòng 5m50. Haaland vượt qua Konate, đánh đầu hiểm hóc vào góc cao không thể cản phá.

Hàng thủ Liverpool chỉ biết chịu trận. Ảnh: MCFC

Cỗ máy Haaland đã tìm lại đúng guồng quay. Trên khán đài là sự bình thản của Pep Guardiola khi chứng kiến đội nhà kiểm soát được thế trận.

Cuộc dạo chơi của Man City

Hiệp 2 diễn ra theo nghĩa cuộc dạo chơi của Haaland và các đồng đội, với 2 bàn thắng khác được ghi trong thời gian rất ngắn.

Phút thứ 50, Semenyo ghi bàn thứ 3 cho Man City, gần như kết liễu trận đấu. Cherki tiếp tục tỏa sáng với đường chọc khe loại bỏ Van Dijk, tạo điều kiện để cầu thủ Ghana dễ dàng bấm bóng qua Mamardashvili.

Liverpool hoàn toàn sụp đổ, không có sự kết nối giữa các vị trí và tinh thần cũng rất kém.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 7 phút sau, Haaland hoàn tất cú hat-trick. Xuất phát từ màn tổ chức bóng từ sân nhà, O’Reilly xâm nhập vòng cấm nhận đường chuyền của Doku, rồi dọn cỗ để cựu tiền đạo Dortmund chỉ việc đệm bóng vào lưới trống.

Đó là bàn thắng thứ 5 của anh trong 3 lần đối đầu gần nhất với Liverpool – một “quái vật” đúng nghĩa.

Haaland ghi hat-trick đặc biệt. Ảnh: MCFC

Dù còn hơn 30 phút, Liverpool đã buông xuôi. Cả cầu thủ lẫn CĐV như chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc. Salah có cơ hội ghi bàn danh dự khi Nunes phạm lỗi với Ekitike trong vòng cấm, nhưng cú sút 11m của anh bị Trafford cản phá.

Hai đội sau đó đều hướng đến những mục tiêu phía trước. Slot bắt đầu xoay tua lực lượng cho trận Champions League gặp PSG, còn Man City tiếp thêm sự tự tin cho cuộc đua khó khăn tại Premier League với Arsenal.

Cũng ở tứ kết FA Cup, Arsenal để tuột danh hiệu thứ hai trong mùa giải khi thua Southampton 1-2. Chính điều này tiếp thêm hy vọng cho Man City, trong bối cảnh “Pháo thủ” còn phải chia sức cho Champions League.

“Tôi không thể cứ mãi nghĩ về những điều mình lẽ ra có thể làm khác đi, hoặc những điều đã không xảy ra. Tôi phải nghĩ về trận đấu tiếp theo”, Haaland nói về mục tiêu phía trước.

Trong lúc chờ Arsenal vấp ngã tại Ngoại hạng Anh, chính Man City phải giành điểm tối đa. “Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu tiếp theo với Chelsea. Đó là cuộc chiến rất quan trọng”.