Man City chờ cú ăn 3 khác

Điều đó đang có khả năng xảy ra. Một cú ăn 3 quốc nội khác của Man City được các nhà chuyên môn nhận định có tỷ lệ thành công rất cao.

Ngay cả khi Man City đã thất bại trong hai trận chung kết FA Cup gần nhất, đội bóng của Pep Guardiola cũng được đánh giá cao hơn đối thủ mà họ gặp tại Wembley vào ngày 16/5 tới – đội thắng cặp Chelsea vs Leeds United (21h ngày 26/4).

Man City ngược dòng thắng Southampton. Ảnh: MCFC

Sự thống trị của CLB thành Manchester đối với bóng đá Anh đặt ra những câu hỏi mang tính hiện sinh cho những đối thủ đang tìm cách cạnh tranh.

Một lần nữa bị xem nhẹ ở mùa giải này bởi những ai vội vàng đánh giá thấp họ – sau quá trình chuyển đổi của Pep Guardiola với sự xuất hiện của các tân binh – Man City lại hiện lên đầy đe dọa trước phần còn lại, hứa hẹn mức độ thành công mà người khác khó vươn tới.

Trong trận bán kết, Azaz bất ngờ mở tỷ số cho Southampton ở phút 79, trước khi Jeremy Doku (82’) và Nico Gonzalez (87’) giúp Man City ngược dòng thắng 2-1. Bàn của Nico được ghi xa nhất từ một cầu thủ “Man xanh” mùa này – 30,1 yards.

“Họ bất bại 19 trận liên tiếp, nên tôi chưa bao giờ nghĩ trận đấu này sẽ dễ dàng”, Pep giải thích, cũng như nói về xoay tua, nhấn mạnh “nguồn năng lượng”.

“Nguồn năng lượng mà chúng tôi có được trong hiệp 2 từ Doku và Savinho đã giúp ích. Nếu họ xuất phát thì sẽ không có được nguồn năng lượng này”.

Câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời giải. Đây có phải là “vũ điệu cuối cùng” của Guardiola? Những tin đồn, dù chưa được kiểm chứng, đã âm ỉ suốt cả mùa, còn các câu trả lời mỗi tuần của ông thì mơ hồ.

Nếu tìm kiếm manh mối từ cách Guardiola chọn đội hình trong trận bán kết, có thể suy luận rằng chức vô địch Premier League, chứ không phải lặp lại cú ăn 3 quốc nội mùa 2018/19, mới là ưu tiên cho một màn chia tay hoành tráng.

Nhưng những suy đoán như vậy có lẽ là vô ích, khi chính Guardiola cũng có thể chưa thực sự rõ quyết định của mình. Hơn nữa, ông cũng không “buông” FA Cup.

Kỷ lục của Guardiola

Thêm một bước tiến nữa hướng tới vinh quang đã trở nên quen thuộc với Man City và Pep Guardiola.

Số lượng CĐV City khá thưa thớt, những hàng ghế tầng giữa tại Wembley bỏ trống dưới ánh nắng chiều, cho thấy dấu hiệu “mệt mỏi” khi liên tục đến “thánh địa”.

Pep Guardiola lập thêm kỷ lục mới trong lịch sử 154 năm FA Cup. Ảnh: MCFC

Điều đó hoàn toàn dễ hiểu; đây đã là lần thứ 33 người hâm mộ City đến đây kể từ trận bán kết FA Cup năm 2011 với hàng xóm MU – kẻ mà hiện nay họ đã bỏ lại phía sau khá xa. Chiến thắng khi đó trở thành bệ phóng cho hơn một thập kỷ rưỡi thống trị.

“Họ sẽ có mặt ở trận chung kết, đừng lo”, Guardiola nói về việc khán đài trống – “chỉ” 70.053 khán giả.

Đó là trận chung kết FA Cup thứ 4 của Pep với Man City, thành tích chưa từng có trong 154 năm lịch sử của giải bóng đá lâu đời nhất thế giới.

Nếu một lần nữa chiến thắng tại Wembley, họ sẽ cân bằng thành tích 8 lần đăng quang của Chelsea, Liverpool và Tottenham. Kỷ lục hiện thuộc về Arsenal với 14 lần, MU có 13 chức vô địch.

“Chúng tôi sẽ quay lại sau vài tuần nữa”, Guardiola kết luận trước khi rời London. Các CĐV Man City chờ đợi đó là chiếc cúp thứ 2 trong mùa giải, rồi ẵm luôn Ngoại hạng Anh.