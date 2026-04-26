Cuộc đối đầu giữa Inter Miami và New England Revolution mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu khu vực miền Đông, khi hai đội đều nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp. Chính vì vậy, trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu.

Inter Miami tung ra đội hình mạnh nhất với bộ ba Messi - Suarez - Berterame trên hàng công. Tuy nhiên, trước một New England chơi kỷ luật và áp sát quyết liệt, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn. Trong suốt hiệp một, Messi gần như bị cô lập, không thể tạo ra sự liên kết cần thiết với các đồng đội. Cơ hội vì thế trở nên khan hiếm và 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng.

Inter Miami giữ lại 1 điểm trên sân nhà - Ảnh: IM

Bước sang hiệp hai, thế trận bất ngờ đảo chiều khi New England Revolution chủ động dâng cao tấn công. Sự thay đổi này nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 56, Carles Gil tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ Inter Miami để dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, Inter Miami buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, họ cũng có được điều mình cần ở phút 76 khi Berterame tỏa sáng với pha lập công quan trọng.

Dù rất cố gắng trong những phút còn lại, Inter Miami không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa. Một điểm có được khiến cuộc đua ngôi đầu miền Đông trở nên khó lường hơn.

Ghi bàn

Inter Miami: Berterame 76'

New England Revolution: Carles Gil 56'

Đội hình thi đấu

Inter Miami: St.Clair, Lujan, Falcon, Micael, Mura, De Paul, Ruiz, Allen, Messi, Suarez, Berterame

New England Revolution: Turner, Feingold, Kohler, Fofana, Sands, Gil, Raines, Yusuf, Yow, Turgeman, Miller