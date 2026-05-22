Chiều tối 22/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chánh (45 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn TopGroup) 20 năm tù và vợ là Phạm Hoàng Bội Ngọc (37 tuổi, cựu Giám đốc Công ty CP HelpBank) 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2019, Chánh thành lập nhiều doanh nghiệp “ma”; xây dựng nhiều website và ứng dụng nhằm tạo vỏ bọc cho “hệ sinh thái” kinh doanh đa ngành nhưng không đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định.

Để thu hút người tham gia, Chánh đưa ra hàng loạt thông tin quảng cáo hấp dẫn, giới thiệu TopGroup là tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực, định hướng trở thành “doanh nghiệp tỷ đô” vào năm 2025, phát triển mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh, thành và vươn ra Đông Nam Á.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BH

Tiếp đó, Chánh tự tạo ra nhiều “gói đầu tư”, “gói dịch vụ” với mức lợi nhuận, hoa hồng cao như B5, B20, B100, gói sàn giao dịch cấp tỉnh, gói cổ phần chiến lược… để kêu gọi khách hàng góp vốn. Theo quảng cáo của Chánh, người tham gia sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như nhận hoa hồng từ hệ thống, chia doanh thu toàn quốc, sở hữu quỹ dịch vụ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí được hưởng lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi ngày nếu phát triển hệ thống thành công.

Tin tưởng, nhiều người đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty CP HelpBank do Ngọc đứng tên đại diện pháp luật.

Về phần bị cáo Ngọc, dù biết rõ các công ty do Chánh lập ra không hoạt động thực tế nhưng vẫn trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng của HelpBank để nhận tiền của nhà đầu tư. Số tiền huy động được dùng để trả hoa hồng cho người tham gia trước, chi lương nhân viên, vận hành công ty và phục vụ mục đích cá nhân của Chánh.

Ngoài ra, Chánh còn lập “ví điện tử” cho từng nhà đầu tư trên hệ thống HelpBank, cập nhật các khoản “quỹ dịch vụ” tương ứng với gói đã mua. Tuy nhiên, nhà đầu tư không thể rút tiền mặt mà chỉ được dùng để mua hàng trên website Conggiatot.com. Đến nay, website này không còn truy cập được.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020-2022, vợ chồng Chánh đã nhận tổng cộng hơn 24,4 tỷ đồng của nhiều người.

Khi các nhà đầu tư yêu cầu hoàn tiền hoặc thực hiện đúng cam kết, Chánh tìm cách kéo dài thời gian, né tránh trách nhiệm.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Chánh và Ngọc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, tòa tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.