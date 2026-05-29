Cục Thi hành án dân sự TPHCM vừa thông báo đấu giá 3 tài sản là du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo, từ ngày 28/5 đến 17h ngày 15/6, cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đặt tiền trước để tham gia đấu giá trực tuyến.

Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, địa chỉ số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng cùng các tài liệu liên quan (tập tin, hình ảnh, video đính kèm) trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến tại https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn.

Ngoài việc xem trực tuyến, người tham gia đấu giá có thể xem trực tiếp tài sản tại trung tâm trong giờ hành chính từ ngày 10-12/6/2026.

Để tham gia đấu giá, người có nhu cầu đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để được hướng dẫn mua hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia.

Tài sản đầu tiên được đưa ra đấu giá là du thuyền The Reverie Saigon màu xanh - trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát VR18051515, sản xuất năm 2018 tại Pháp.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: THADS TPHCM

Nơi có tài sản: tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước, Đồng Nai.

Giá khởi điểm là 38,7 tỷ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 1 triệu đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 7,7 tỷ đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 9h30- 10h ngày 18/6/2026.

Tài sản thứ 2 là tàu THALIA, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát: VR17050813, số máy 1: 25003F-810606, số máy 2: 25003Z-810169, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Giá khởi điểm là 3,8 tỷ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 10h30-11h ngày 18/6/2026.

Tàu THALIA. Ảnh: THADS TPHCM

Tài sản thứ ba là tàu ELECTRA màu trắng, số đăng ký SG.8316, số kiểm soát VR17050812, số máy 1: 25003F-810607, số máy 2: 25003Z-810170, sản xuất năm 2017 tại Ba Lan.

Tài sản hiện neo đậu tại Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Giá khởi điểm của tàu là 3,8 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ với giá 200.000 đồng/bộ và nộp tiền đặt trước 763 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Phiên đấu giá trực tuyến diễn ra từ 14h30 đến 15h ngày 18/6/2026.

Tàu ELECTRA. Ảnh: THADS TPHCM

Trước đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã đấu giá trực tuyến thành công 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan, thu về hơn 14,1 tỷ đồng.

Ngày 22/5, trung tâm tiếp tục tổ chức đấu giá trực tuyến 3 ô tô hạng sang của bà Lan. Tuy nhiên, chỉ chiếc Maybach 4 chỗ màu trắng, biển số 51F-199.99, được đấu giá thành công với mức hơn 16,652 tỷ đồng. Hai xe còn lại gồm BMW biển số 50L-069.47 và Lexus biển số 51A-942.85 không có người trả giá.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM và bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM, ngoài mức án tử hình, bà Trương Mỹ Lan còn có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án phát hành trái phiếu trái quy định.