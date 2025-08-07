u21 bong chuyen viet nam 5.jpg
Ngay trận ra quân giải U21 thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia. Tại bảng A, ngoài Indonesia, các cô gái Việt Nam còn gặp những đối thủ mạnh khác là Argentina, Serbia, Puerto Rico và Canada.
u21 bong chuyen viet nam 3.jpg
Đặng Thị Hồng và các đồng đội thi đấu rất tự tin trước đội chủ nhà.
u21 bong chuyen viet nam 8.jpg
Số 12 liên tục ghi điểm cho U21 bóng chuyền nữ Việt Nam.
u21 bong chuyen viet nam 4.jpg
Đặng Thị Hồng là VĐV ghi nhiều điểm nhất cho U21 bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận đấu này. Chủ công sinh năm 2006 ghi được 21 điểm, bao gồm 15 điểm tấn công, 4 điểm chắn bóng và 2 điểm phát bóng.
u21 bong chuyen viet nam 2.jpg
Với sự xuất sắc của Đặng Thị Hồng, Phương Quỳnh, Quỳnh Hương... các cô gái Việt Nam thi đấu áp đảo đối thủ.
u21 bong chuyen viet nam 9.jpg
U21 bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt.
u21 bong chuyen viet nam 1.jpg
Trước giải vô địch thế giới, U21 bóng chuyền Việt Nam được tạo điều kiện tham dự nhiều giải đấu để cọ xát.
u21 bong chuyen viet nam 6.jpg
Lan Vy tiếp tục đóng vai Libero, giống như tại VTV Cup 2025.
u21 bong chuyen viet nam 10.jpg
Quỳnh Hương ở trận đấu này ghi được 8 điểm.
u21 bong chuyen viet nam 7.jpg
Ở trận đấu tiếp theo, U21 bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Serbia, lúc 14h ngày 8/8.

Ảnh: Volleyballworld