Màn tỏa sáng của Đặng Thị Hồng ở giải bóng chuyền vô địch thế giới
Đặng Thị Hồng có một ngày thi đấu thăng hoa, góp công lớn giúp U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0, tại giải U21 vô địch thế giới 2025.
Ảnh: Volleyballworld
Bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại giải U21 thế giới khi vượt qua chủ nhà U21 Indonesia 3-0, thuộc trận ra quân tối ngày 7/8.
