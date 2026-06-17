TPHCM

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Giang (SN 1973); Trương Anh Dũng (SN 2002); Trương Anh Tuấn (SN 1998); Phan Hoàng Phi (SN 1994).

Cả 4 đối tượng trên đều cùng ngụ tại xã Bình Hưng,TPHCM và đang bị điều tra nghiêm ngặt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp. Ảnh: NT

Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, nguồn cơn vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn lặt vặt trong đời sống sinh hoạt giữa gia đình Nguyễn Hồng Giang và gia đình ông Đ.T.G. (SN 1978, ngụ xã Bình Hưng). Thay vì tìm hướng giải quyết văn minh, các bên lại chọn cách hành xử kiểu "giang hồ".

Theo đó, khuya 7/6, đối tượng Nguyễn Hồng Giang bốc điện thoại gọi thẳng cho ông G. Qua cuộc gọi, hai bên liên tục cự cãi nảy lửa và thách thức gặp nhau để "phân định" bằng bạo lực.

Ngay sau đó, Giang không đi một mình mà lập tức "triệu tập" thêm Dũng, Tuấn và Phi. Nhóm này thủ sẵn dao bấm cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác rồi hùng hổ kéo đến trước nhà ông G. tại Khu dân cư Intresco (xã Bình Hưng).

Đến nơi, nhóm của Giang liên tục chửi bới om sòm, đập phá, thách thức và buông lời đe dọa sẽ xâm hại đến tính mạng của ông G. cùng các thành viên trong gia đình, gây náo loạn cả khu dân cư lúc nửa đêm.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng đã lập tức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc triển khai lực lượng.

Bằng các biện pháp nghiệp, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, triệu tập và tóm gọn cả 4 đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, đe dọa người dân và gây mất an ninh trật tự.

Công an TPHCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi dùng bạo lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, coi thường pháp luật. Đồng thời, nhà chức trách khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, thượng tôn pháp luật khi xảy ra tranh chấp; tuyệt đối không tụ tập, đe dọa hoặc xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.