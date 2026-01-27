Theo thông báo của Trường ĐH Luật TPHCM, học kỳ II năm học 2025-2026 sẽ diễn ra từ 19/1 đến 4/7/2026. Trong giai đoạn đầu, nhà trường tổ chức dạy và học hoàn toàn theo hình thức trực tuyến, giúp sinh viên không cần đến trường trong thời gian dài trước và sau Tết.

Cụ thể, từ 19/1 đến hết ngày 5/3, sinh viên trình độ đại học sẽ học tập thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến và phần mềm Zoom theo hướng dẫn thống nhất của nhà trường. Từ 9/3 đến 4/7, các lớp sẽ quay lại học trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

Sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM.

Với cách bố trí này, sinh viên được tạo điều kiện nghỉ Tết kéo dài 43 ngày, từ 18/1 đến 1/3. Riêng sinh viên khóa 2025 có thời gian nghỉ ngắn hơn khoảng một tuần, từ 25/1 đến 1/3.

Nhà trường cho biết việc tổ chức học trực tuyến trước và sau Tết nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên ở xa, giúp các em chủ động về quê sớm, quay lại TPHCM muộn hơn mà vẫn đảm bảo tiến độ học tập. Sinh viên được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đường truyền và truy cập đúng lịch. Trường hợp phát sinh khó khăn về học liệu hoặc chất lượng giảng dạy, sinh viên có thể phản ánh về Phòng Đào tạo để được hỗ trợ.

Không chỉ Trường ĐH Luật TPHCM, một số trường đại học khác cũng có lịch nghỉ Tết kéo dài. Cụ thể, Trường ĐH Công thương TPHCM cho sinh viên nghỉ từ 9/2 đến 8/3, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM nghỉ từ 1/2 đến 1/3.

Trong khi đó, nhiều trường bố trí thời gian nghỉ khoảng 3 tuần, như: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM… Một số trường khác nghỉ khoảng 2 tuần, gồm: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM).