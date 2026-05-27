Khoảng 4 tháng trước, anh N.V.V (33 tuổi, trú tại Lào Cai) xuất hiện một vết loét đau ở lưỡi. Nghĩ do nhiệt miệng thông thường, anh tự mua thuốc uống và thuốc bôi nhưng tổn thương không cải thiện, thậm chí phát triển thành khối u sùi lớn gây đau rát kéo dài.

Khi tới khám tại Bệnh viện K, kết quả thăm khám và sinh thiết xác định anh mắc ung thư biểu mô vảy là loại ung thư khởi phát từ lớp tế bào bề mặt của lưỡi. May mắn, bệnh chưa di căn hạch và chưa xâm lấn sang các vùng lân cận.

Anh V. được bác sĩ thăm khám. Ảnh: Mạnh Trần.

Ngày 27/5, chia sẻ với báo chí, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại Đầu - Cổ, cho biết ung thư lưỡi là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở khoang miệng nhưng giai đoạn đầu rất dễ nhầm với nhiệt miệng hoặc loét do cọ xát răng, khiến nhiều người chủ quan.

“Bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn II, khối u còn khu trú, chưa di căn hạch cổ hay di căn xa. Nếu điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ chữa khỏi ở giai đoạn này có thể đạt 70-80%”, TS Quý nói.

Sau hội chẩn ngày 20/5, các bác sĩ quyết định phẫu thuật vi phẫu cắt bán phần lưỡi phải kết hợp vét hạch cổ phải và tạo hình lưỡi cho người bệnh.

Theo TS Quý, ung thư lưỡi là bệnh lý ít đáp ứng với hóa trị và xạ trị nên phẫu thuật đóng vai trò then chốt. Với trường hợp này, bác sĩ buộc phải cắt rộng toàn bộ vùng tổn thương để ngăn khối u tiếp tục xâm lấn và giảm nguy cơ tái phát.

Ca mổ đối mặt nhiều thách thức do lưỡi có cấu trúc giải phẫu phức tạp với hệ thống mạch máu và dây thần kinh dày đặc, liên quan trực tiếp tới chức năng nói, nuốt và cảm giác. Phẫu thuật viên phải vừa lấy sạch tổ chức ung thư, vừa cố gắng bảo tồn tối đa các cấu trúc lành xung quanh.

Bác sĩ Quý mổ cho bệnh nhân. Ảnh: Mạnh Trần.

Bên cạnh cắt khối u, ê-kíp còn thực hiện vét hạch cổ phải nhằm loại bỏ nguy cơ di căn vi thể, kể cả khi hình ảnh siêu âm chưa ghi nhận tổn thương rõ ràng.

Sau khi cắt bỏ một phần lớn lưỡi, người bệnh có nguy cơ bị biến dạng khoang miệng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ăn uống và phát âm nếu chỉ khâu đóng thông thường. Vì vậy, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu, lấy vạt da cánh tay tự thân để tái tạo phần lưỡi khuyết.

Dưới kính hiển vi phẫu thuật, ê-kíp đã tỉ mỉ nối các mạch máu và thần kinh siêu nhỏ của vạt mô với hệ mạch vùng cổ để nuôi sống phần lưỡi mới. Vạt da được thiết kế phù hợp nhằm đảm bảo chức năng nói, nuốt và không ảnh hưởng đường thở nên người bệnh không phải mở khí quản.

Sau 5 ngày phẫu thuật, anh V. đã có thể ăn uống bằng đường miệng và giao tiếp khá tốt với mọi người xung quanh.

Ngoài ra, bác sĩ Quý cũng khuyến cáo những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư lưỡi thường khá mờ nhạt và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khoang miệng thông thường. Việc phát hiện sớm bệnh có ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị. Do vậy, khi gặp bất cứ triệu chứng bất thường nào ở lưỡi má hoặc bất kỳ vị trí nào vùng khoang miệng như loét miệng, mụn nhỏ, khối sùi loét... cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.

