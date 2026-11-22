Dù chi phí thuê có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, nhiều chuỗi cà phê vẫn tìm kiếm những vị trí đắc địa để mở rộng độ phủ, tăng khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Mặt bằng gần 400 triệu đồng/tháng

Sau khoảng 8 năm hoạt động, một nhà hàng quy mô lớn tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã dừng kinh doanh và trả lại mặt bằng từ 9/11. Mặt bằng rộng khoảng 700m2, nằm ở ngã ba góc giao giữa phố Lê Đại Hành và Mai Hắc Đế. Theo thông tin từ chủ hệ thống, giá thuê tại đây từng ở mức 200 triệu đồng/tháng, sau nhiều năm tăng lên 385 triệu đồng/tháng.

Một thương hiệu cà phê được cho là đã thuê lại mặt bằng ngã ba này.

Thực tế tại Hà Nội cho thấy, các chuỗi cà phê không chỉ tìm kiếm địa điểm kinh doanh có khả năng sinh lời trực tiếp. Những vị trí nổi bật, đông người qua lại còn có giá trị trong việc quảng bá và định vị thương hiệu.

Cuối tháng 8/2026, thị trường F&B tại Hà Nội chú ý đến sự xuất hiện của cửa hàng mới thuộc chuỗi Phúc Long tại số 87 Đinh Tiên Hoàng. Nằm trong khuôn viên tòa nhà Bưu điện Hà Nội, ngay sát hồ Hoàn Kiếm, cửa hàng có diện tích khoảng 360m2. Đây là một trong những vị trí kinh doanh đắc địa, sở hữu tầm nhìn trực diện ra hồ Gươm và lượng người qua lại lớn.

Một quán ăn lớn tại khu vực Hai Bà Trưng vừa đóng cửa. Ảnh: Duy Anh

Phúc Long mở cửa hàng tại cùng tòa nhà Bưu điện Hà Nội, nơi Starbucks đã hiện diện từ trước. Khu vực này còn có sự góp mặt của Highlands Coffee và một số thương hiệu đồ uống khác, tạo nên cụm kinh doanh F&B tại vị trí trung tâm Thủ đô.

Mức giá thuê cụ thể của mặt bằng chưa được công bố. Với diện tích lớn và vị trí đặc biệt đắc địa, chi phí thuê được giới kinh doanh dự đoán có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Tại Hà Nội, Highlands Coffee đang đứng đầu về quy mô và độ phủ với khoảng hơn 200 điểm bán. Chuỗi này hiện diện tại nhiều vị trí đông dân cư, các nút giao thông lớn, chân đế tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại.

Phúc Long hiện có khoảng 41 điểm bán. Dù số lượng cửa hàng chưa thể so sánh với Highlands, thương hiệu này đang chú trọng những mặt bằng có khả năng tạo dấu ấn.

Phê La và Katinat cũng nổi lên như những đối thủ đáng chú ý trong cuộc đua mặt bằng đẹp. Phê La hiện có khoảng 30 cửa hàng tại Hà Nội. Nhiều cửa hàng của chuỗi này lựa chọn mặt bằng có không gian thoáng, chú trọng thiết kế và trải nghiệm.

Katinat có khoảng 17 cửa hàng tại Hà Nội, trên tổng quy mô hơn 125 điểm bán toàn quốc. Một số cửa hàng Katinat được đặt tại các vị trí góc phố, có khả năng nhận diện từ nhiều hướng.

Trong khi đó, Starbucks theo đuổi chiến lược hiện diện tại những địa điểm có tính biểu tượng như Bưu điện Hà Nội, Nhà thờ Lớn hay khu vực phố Lý Thái Tổ. Tại Hà Nội, Starbucks có khoảng 35 cửa hàng.

Cuộc chơi tiền tỷ của các chuỗi cà phê

Đằng sau những cửa hàng sáng đèn tại các tuyến phố trung tâm là bài toán chi phí mặt bằng không nhỏ.

Tại các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Tràng Tiền và Lê Thái Tổ, giá thuê dao động khoảng 100-250 USD/m2/tháng, tương đương 2,5-6,5 triệu đồng/m2/tháng. Với diện tích 150-350m2, tiền thuê mặt bằng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Tại các tuyến phố như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Đại Hành, giá thuê phổ biến khoảng 50-100 USD/m2/tháng, tương đương 1,3-2,6 triệu đồng/m2/tháng. Với những mặt bằng góc hai mặt tiền, tiền thuê mỗi tháng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngay cả các khu vực ngoài trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa và Thanh Xuân, những mặt bằng có vị trí đẹp, diện tích lớn và khả năng kinh doanh tốt cũng được nhiều thương hiệu săn đón.

Dù mức giá thuê cao, các chuỗi kinh doanh vẫn sẵn sàng chi đậm để chiếm lĩnh các mặt bằng đắc địa. Một chủ chuỗi nhà hàng từng chia sẻ rằng khi thương hiệu còn mới, ông quyết định thuê mặt bằng ngã ba trên phố Lê Đại Hành với mục tiêu không chỉ kinh doanh mà còn quảng bá hình ảnh.

Thời điểm bắt đầu thuê, giá mặt bằng khoảng 200 triệu đồng/tháng. Chủ hệ thống xem vị trí đông người qua lại như một khoản đầu tư cho nhận diện thương hiệu, thay vì chỉ đánh giá hiệu quả dựa trên lợi nhuận tại riêng cửa hàng đó. Vị trí đông người qua lại tại nút giao Lê Đại Hành là kênh quảng bá trực quan, giúp thương hiệu tăng khả năng tiếp cận khách hàng hơn việc chi tiền chạy quảng cáo trực tuyến.

Theo chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn, sở hữu mặt bằng đẹp không đồng nghĩa với việc chắc chắn kinh doanh có lãi. Với một cửa hàng phải trả 350 triệu đồng tiền thuê mỗi tháng, doanh thu cần đạt khoảng 1,75-2,33 tỷ đồng/tháng nếu muốn duy trì tỷ lệ chi phí thuê ở mức 15-20% doanh thu.

Đây là mục tiêu không dễ đạt được, bởi ngoài tiền thuê, cửa hàng còn phải chi trả nguyên liệu, nhân sự, điện nước, vận hành và nhiều khoản chi phí khác. Do đó, bài toán lựa chọn mặt bằng không chỉ nằm ở khả năng thu hút khách, mà còn ở việc cân đối chi phí và hiệu quả kinh doanh dài hạn.