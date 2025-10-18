Cụ thể, ông Thế cho biết, thửa đất của gia đình có diện tích 736m², được cha ông để lại và đã được UBND huyện (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) ngày 27/8/2003, đứng tên hộ ông T.Đ.Thùy (bố của ông Thế). Mục đích sử dụng đất được ghi rõ là lâu dài (đất ở nông thôn). Hiện nay, gia đình ông đã làm mất bản chính của Giấy chứng nhận, chỉ còn bản photo.

Khi tìm hiểu để làm lại Giấy chứng nhận, ông Thế được một số nơi cho biết: Vì diện tích đất vượt hạn mức đất ở, nên nếu cấp lại, gia đình ông chỉ được công nhận 200m² là đất ở, còn lại 536m² là đất vườn. Nếu muốn chuyển toàn bộ sang đất ở, gia đình phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất với chi phí lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ông Thế đã gửi câu hỏi đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong được giải đáp thắc mắc: Việc áp hạn mức đất ở khi cấp lại Giấy chứng nhận như vậy có đúng không? Gia đình ông muốn làm lại sổ đỏ và sang tên cho ông thì cần làm thủ tục gì?

Theo Bộ NN&MT, trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất được thực hiện theo quy định tại Mục VIII, Nội dung C, Phần V của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ. Theo đó, việc cấp lại Giấy chứng nhận không phải là cấp mới, mà dựa trên hồ sơ gốc đã được lưu trữ tại cơ quan quản lý đất đai địa phương khi cấp lần đầu.

Do đó, trong trường hợp của ông Thế, nếu hồ sơ lưu tại Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận diện tích 736m² là đất ở đã được cấp từ năm 2003 thì việc cấp lại sẽ không bị áp hạn mức đất ở theo quy định hiện hành, cũng không phát sinh chi phí chuyển mục đích sử dụng đất như thông tin ông nhận được từ các nguồn không chính thống.

Bộ NN&MT khuyến nghị ông liên hệ trực tiếp với Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã nơi có đất để được kiểm tra hồ sơ lưu và hướng dẫn thủ tục cụ thể.

Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận, nếu gia đình muốn sang tên cho ông Thế, có thể thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức tặng cho hoặc thừa kế.

Tuy nhiên, để xác định ai là người có quyền quyết định việc tặng cho hoặc khai nhận thừa kế, cần xem xét tình trạng pháp lý của người đứng tên sổ (ông T.Đ.Thùy) tại thời điểm hiện tại, cũng như thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm cấp sổ năm 2003. Trường hợp các đồng thừa kế đã mất, cần bổ sung giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hoặc văn bản thỏa thuận của các đồng thừa kế còn sống.