Một bạn đọc cho biết, gia đình đang làm thủ tục đăng ký biến động đất đai do nhận thừa kế phần đất của ông nội để lại. Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) từ năm 1994 với tổng diện tích 450m2, gồm đất ở và đất vườn.

Khi thực hiện thủ tục, gia đình đề nghị được xác định lại diện tích đất ở. Tuy nhiên, cán bộ địa chính phường cho biết không được giải quyết vì hồ sơ đã có biên bản phân chia thừa kế, thuộc trường hợp quy định tại Điều 141 Luật Đất đai 2024.

Bạn đọc này băn khoăn cách xử lý này đã phù hợp chưa và trường hợp của gia đình mình có được xác định lại phần đất ở không?

Trả lời trường hợp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc đăng ký biến động đất đai do thừa kế được thực hiện trên cơ sở Giấy chứng nhận đã cấp và văn bản phân chia thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự.

Theo Bộ NN&MT, chỉ trong trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137 Luật Đất đai 2024, thì mới được xem xét xác định lại diện tích đất ở.

Ngược lại, với phần diện tích đất được nhận chuyển quyền sử dụng (bao gồm cả phần nhận thừa kế), người sử dụng đất không được xác định lại diện tích đất ở, theo điểm b khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai 2024.

Như vậy, trong trường hợp nhận thừa kế đất đã có biên bản phân chia thừa kế, việc xác định lại diện tích đất ở là không được áp dụng.

Người dân khi làm thủ tục thừa kế cần căn cứ theo diện tích đất ở đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận hiện có để thực hiện đăng ký biến động đúng quy định.