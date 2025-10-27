Theo Fox News, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ tối 26/10 đã xác nhận về việc một tiêm kích F/A-18 và một trực thăng MH-60R Sea Hawk bị rơi ở Biển Đông.

"Vào khoảng 14h45 ngày 26/10, một trực thăng MH-60R Sea Hawk đã rơi xuống khu vực Biển Đông khi đang thực hiện các nhiệm vụ thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz. Tới 15h15, một tiêm kích F/A-18 Super Hornet cũng gặp sự cố và rơi xuống biển sau khi cất cánh từ tàu USS Nimitz. Toàn bộ phi hành đoàn liên quan đến 2 sự cố đều đã được giải cứu và đang ở trong tình trạng ổn định", thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết.

Tiêm kích và trực thăng trên tàu sân bay USS Nimitz. Ảnh: US Navy

Hải quân Mỹ mô tả đây là 2 sự cố riêng biệt và đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân. Những vụ việc trên xảy ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang công du châu Á, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng chuẩn bị bắt đầu chuyến thăm 4 nước trong khu vực.

USS Nimitz là tàu sân bay có số năm hoạt động nhiều nhất của Hải quân Mỹ. Mẫu hạm này được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với tư cách là một phần của Nhóm tác chiến tàu sân bay 11.

Đầu năm nay, 2 tiêm kích khác của Mỹ cũng bị rơi khỏi tàu sân bay USS Harry S. Truman khi đang hoạt động ở Trung Đông.