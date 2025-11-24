Trong chuyến công du Pháp vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Một số điều khoản trong thỏa thuận được ký giữa 2 bên bao gồm Kiev sẽ mua máy bay chiến đấu Rafale, hệ thống phòng không SAMP/T, bom dẫn đường AASM Hammer, UAV và radar từ Paris.

Ông Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Ukrinform

Chuyên trang quân sự Defense Express ngày 18/11 đã có một bài phân tích và so sánh về những ưu điểm, nhược điểm xoay quanh 2 dòng máy bay Rafale và Gripen, khi chính quyền Ukraine vào tháng trước cũng để mắt đến chiến đấu cơ do Thụy Điển sản xuất.

Điều đầu tiên cần khẳng định về 2 tiêm kích Rafale và Gripen là, chúng đều thuộc những dòng chiến đấu cơ thế hệ 4+, lần lượt do các tập đoàn quốc phòng của Pháp và Thụy Điển phát triển. Trong khi JAS 39 Gripen của Tập đoàn Saab AB là máy bay trang bị 1 động cơ, thì Rafale của Dassault Aviation lại có thiết kế 2 động cơ. Sự khác biệt trên cũng khiến tải trọng tối đa khi cất cánh của 2 chiến đấu cơ có khoảng cách khá lớn, khi Gripen chỉ mang được 16,5 tấn vũ khí và nhiên liệu, trong khi tải trọng của Rafale là 24,5 tấn.

Ảnh minh họa về các tiêm kích Rafale và Gripen. Ảnh: Defense Express

Việc Rafale sở hữu tải trọng lớn hơn đồng nghĩa máy bay mang được thêm nhiều nhiên liệu và vũ khí hơn. Thiết kế 2 động cơ của Rafale không chỉ có độ tin cậy cao hơn, mà lực đẩy cũng lớn hơn khi bay. Ví dụ, tổng lực đẩy từ cặp động cơ Safran M88 của Rafale là hơn 150Kilonewton (kN) sau khi thực hiện tính năng “đốt sau”, trong khi động cơ F414-GE-39E của Gripen chỉ đạt 98kN.

Về mặt vũ khí, Gripen được trang bị 10 giá treo và có thể mang được 7,2 tấn vũ khí. Trong khi đó, dòng Rafale sử dụng 14 giá treo và có thể mang 9,5 tấn vũ khí.

Xét về nhiên liệu, Rafale được trang bị những thùng chứa phụ có thể giúp máy bay đạt phạm vi bay tối đa lên tới 3.700km. Về phần Gripen, một số báo cáo ghi rằng, tầm hoạt động tối đa của phiên bản E thuộc dòng máy bay này có thể lên tới 4.000km. Cả Gripen và Rafale đều có thể thực hiện việc tiếp nhiên liệu trên không.

Các chiến cơ JAS 39 Gripen. Ảnh: SAAB.com

Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất khi so sánh 2 dòng tiêm kích trên không nằm ở những số liệu về tải trọng hay tầm bay. Những hệ thống trang bị cho chúng mới nắm vai trò quyết định. Rafale được trang bị radar AESA Thales RBE2-AA, còn Gripen E sử dụng loại Leonardo Raven ES-05, cũng là radar AESA băng tần X. Thông số của 2 loại radar này cho đến nay chưa được hé lộ.

Về khả năng tích hợp vũ khí, Rafale và Gripen đều có thể mang nhiều loại vũ khí không đối không, không đối đất hay không đối hạm. Tuy nhiên, theo Defence Express, Gripen sở hữu “cấu trúc mở” nên dễ tích hợp vũ khí theo yêu cầu từ khách hàng, từ AIM-120 AMRAAM, AIM-9 cho tới IRIS-T. Trong khi đó, Rafale lại bị ràng buộc nhiều hơn với vũ khí do Tập đoàn MBDA có trụ sở ở Pháp phát triển, nên độ linh hoạt về tích hợp vũ khí sẽ thấp hơn.

Tiêm kích Rafale. Ảnh: Dassault Aviation

Xét đến chi phí vận hành, Rafale đắt hơn đáng kể về giá mua lẫn chi phí hoạt động. Về mảng này, mẫu máy bay của Thụy Điển được đánh giá cao hơn so với tiêm kích Pháp, khi Gripen là mẫu tiêm kích 4+ có chi phí vận hành thấp nhất hiện nay, có thể hoạt động trên đường băng ngắn và dễ dàng bảo trì, một đặc trưng của thiết kế máy bay Thụy Điển.