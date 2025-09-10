Ngày 10/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Linh (20 tuổi, quê Cà Mau) về tội “Giết người”. Phiên tòa được xét xử trực tuyến giữa trụ sở TAND TPHCM và trại tạm giam Chí Hòa.

Theo cáo buộc, đầu tháng 8/2024, Linh được nhận vào làm nhân viên giữ xe tại Nhà văn hóa Sinh viên (TPHCM) và làm chung với ông Phạm Văn Hậu (SN 1960, ngụ TPHCM). Trong quá trình làm việc, giữa Linh và ông Hậu thường xảy ra tranh cãi do mâu thuẫn trong việc giữ xe. Khoảng 21h ngày 23/8/2024, sau khi cự cãi với ông Hậu, Linh bực tức bỏ về phòng trọ lấy con dao thái lan giấu vào thắt lưng quần rồi quay lại chỗ làm.

Tới nơi, thấy ông Hậu đang ngồi trên ghế để giữ xe, Linh liền đi tới, rút dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu và cổ của ông Hậu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh. Ảnh: TP

Dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông Hậu đã tử vong do sốc mất máu không hồi phục.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Linh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các nhân chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi và giám định hình ảnh camera ghi nhận tại hiện trường.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự an toàn xã hội, phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân.