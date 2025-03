Top xe đa dụng cỡ nhỏ tháng 2/2025:

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), dòng xe đa dụng (SUV/crossover) có lượng bán ra đạt 5.579 chiếc trong tháng 2/2025, giảm nhẹ 0,6% so với tháng trước (5.612 chiếc). Tuy nhiên, đây vẫn là nhóm xe chiếm tỷ lệ cao nhất thị trường với 48,7% tổng lượng xe du lịch bán ra trong tháng 2.

Ở phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ (A-B) sử dụng động cơ đốt trong, các mẫu xe bán chạy nhất tháng 2 có doanh số "thấp đều", ở mức trên dưới 400 chiếc. Trong đó, Mitsubishi Xforce dù chỉ với 433 chiếc bán ra đã quay trở lại vị trí dẫn đầu sau 2 tháng bị Toyota Yaris Cross vượt mặt.

Top 5 xe bán chạy ở phân khúc này chứng kiến sự "mất tích" của hai mẫu xe từng bán chạy bậc nhất thị trường là Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta, nhường chỗ cho hai mẫu xe cỡ B+ là Toyota Corolla Cross và Honda HR-V. Hai mẫu xe Hàn Quốc KIA Seltos và Sonet vẫn chiếm hai vị trí còn lại trong top 5.

Dưới đây là chi tiết doanh số top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy trong tháng 2/2025:

1. Mitsubishi Xforce: 433 chiếc

Với 433 chiếc, giảm 21,5% doanh số bán ra so với tháng trước nhưng Mitsubishi Xforce vẫn vươn lên dẫn đầu phân khúc. Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm, đã có 985 chiếc Xforce được bàn giao đến tay khách hàng.

Mẫu B-SUV Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 và bắt đầu bán sau đó 2 tháng dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

2. KIA Seltos: 426 chiếc

Có doanh số 426 chiếc trong tháng 2, KIA Seltos đã tăng 2 bậc trong top 5 và bám sát đối thủ Mitsubishi Xforce. Lượng bán ra này đã tăng nhẹ 1,7% so với tháng trước và tăng tới 110% so với tháng 2/2024. Doanh số cộng dồn của Seltos trong năm 2025 là 845 chiếc, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

KIA Seltos thế hệ hiện tại được THACO-KIA bán ra với 4 phiên bản (AT, Luxury, Premium, GT-line) chỉ sử dụng một loại dung tích động cơ 1.5L thay vì 2 tùy chọn 1.4L và 1.6L như bản cũ. Giá bán của các phiên bản dao động 599-799 triệu đồng.

3. Toyota Corolla Cross: 422 chiếc

Bám sát Seltos với 4 chiếc kém hơn, mẫu xe gầm cao cỡ B+ của Toyota có doanh số tăng 17,2% so với tháng trước và tăng gấp 4 lần so với tháng 2/2024 (106 chiếc). Trong số 422 chiếc này, có 279 chiếc bản máy xăng và 143 chiếc bản hybrid. Doanh số luỹ kế của Corolla Cross trong 2 tháng đầu năm vừa qua là 782 chiếc, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 2024.

Đầu tháng 5/2024, mẫu crossover cỡ B+ của Toyota được làm mới, cắt phiên bản thấp là bản G và chỉ còn giữ 2 phiên bản là bản V động cơ 1.8L (thuần xăng) và HEV (hybrid). Giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 820 và 905 triệu đồng. Xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

4. KIA Sonet: 395 chiếc

Vẫn giữ nguyên ở vị trí thứ 4 như tháng trước nhưng lượng bán ra tháng này của KIA Sonet chỉ là 395 chiếc, giảm 6,2%. So sánh với tháng 2/2024, mẫu xe cỡ A-SUV của KIA cũng giảm 7,7%. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, có 816 chiếc Sonet được bàn giao tới tay khách hàng Việt, giảm 27,7% so với cùng kỳ.

KIA Sonet ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2021 và được nâng cấp nhẹ giữa vòng đời vào tháng 6/2024. Sonet 2024 được giới thiệu với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, đều sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên giống đời cũ, đi kèm hộp số vô cấp iVT. Ba phiên bản của Sonet có giá lần lượt là 539-579-624 triệu đồng.

5. Honda HR-V: 390 chiếc

Honda HR-V quay trở lại top 5 với vị trí cuối cùng. Tháng 2 vừa qua, có 390 chiếc Honda HR-V được bán ra, tăng nhẹ 2% so với tháng trước và tăng 38,3% so với cùng kỳ. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, doanh số của HR-V đạt 773 chiếc, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Honda HR-V thế hệ hiện tại được nhập khẩu từ Thái Lan và giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ tháng 6/2022. Xe có với 3 phiên bản là RS giá 871 triệu, L giá 826 triệu và bản giá rẻ G 699 triệu chưa kể các chương trình giảm giá từ hãng.

Ngoài danh sách top 5 kể trên, doanh số của một số mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ khác trong tháng 2 như sau:

Hyundai Creta: 303 chiếc

Toyota Yaris Cross: 287 chiếc

Mazda CX-3: 182 chiếc

Hyundai Venue: 143 chiếc

Toyota Raize: 135 chiếc

(*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo hàng tháng của VAMA và Hyundai Thành Công. Những mẫu xe không công bố doanh số cụ thể từng tháng sẽ không có tên trong bảng xếp hạng này.

