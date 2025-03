Top xe đa dụng cỡ trung tháng 2/2025:

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), dòng xe đa dụng (SUV/crossover) có tổng lượng bán ra đạt 5.579 chiếc trong tháng 2/2025, giảm nhẹ 0,6% so với tháng trước (với tổng cộng 5.612 chiếc). Nhóm xe đa dụng vẫn chiếm 48,7% tổng lượng xe du lịch bán ra thị trường trong tháng 2.

Ở nhóm xe đa dụng cỡ trung (C-D) có giá trên dưới 1 tỷ đồng, Mazda CX-5 vẫn là cái tên nổi bật nhất và tiếp tục dẫn đầu dù lượng bán ra 923 chiếc, giảm 7,7% so với tháng 1 nhưng tăng tới 53,8% so với tháng 2/2024. Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm, có 1.923 chiếc Mazda CX-5 đã được bàn giao đến tay khách hàng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Ford Everest lại là mẫu tạo ra doanh số tăng trưởng tốt nhất trong nhóm xe này với 760 chiếc, gấp 2,5 lần doanh số tháng trước và tăng 2 bậc trong top bán chạy. Ba mẫu xe ở phân khúc crossover cỡ C là Ford Territory, Honda CR-V và Hyundai Tucson với doanh số đạt trên 400 chiếc là những cái tên còn lại của top 5.

Ngoài danh sách top 5 kể trên, doanh số của một số mẫu xe đa dụng cỡ trung khác trong tháng 2 như sau: Hyundai Santa Fe: 226 chiếc; Mazda CX-8: 191 chiếc; KIA Sportage: 176 chiếc; Suzuki XL7 Hybrid: 166 chiếc; Toyota Fortuner: 161 chiếc,...

Mazda CX-5 vẫn là mẫu bán chạy nhất phân khúc xe đa dụng cỡ trung (C-D) tại Việt Nam. Ảnh: THACO

Với Ford Everest, mẫu D-SUV này vẫn hút khách Việt trong khoảng 1-2 năm nay nhờ thiết kế và khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong cả năm 2024, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 10.841 chiếc Everest, tăng 15% so với năm 2023 và bỏ xa các đối thủ khác trong phân khúc như Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Mazda CX-8 hay Mitsubishi Pajero Sport,...

Việc tăng mạnh doanh số trong tháng sau Tết Nguyên đán của Ford Everest còn đến một phần từ chính sách khuyến mại của hãng và đại lý. Trong tháng 2, Ford Everest với số năm sản xuất (VIN 2024) được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ tương đương mức giảm khoảng 66 triệu đồng (với bản Ambiente) và giảm trực tiếp 15 triệu đồng ở các bản Sport/Titanium 4x2 và Titanium 4x4. Sau giảm giá, phiên bản Ambiente chỉ còn 1,03 tỷ đồng.

Ford Everest có lượng bán ra tăng mạnh sau Tết Nguyên đán. Ảnh: FVN

Ngược lại với doanh số thăng hoa của Everest, đối thủ trong phân khúc cỡ D Hyundai Santa Fe dù cũng đang được ưu đãi sâu nhưng lượng bán ra khá èo uột.

Cụ thể, Hyundai Santa Fe VIN 2024 đang được hãng và đại lý giảm giá 50-100 triệu đồng, thậm chí một số đại lý sẵn sàng "cắt lỗ" giảm đến 115 triệu cho khách hàng, đưa giá bán của mẫu xe này xuống chỉ từ 994 triệu (Exclusive) đến 1,265 tỷ đồng (với bản Calligraphy 2.5 Turbo).

Tuy vậy, lượng bán ra trong tháng 2 của mẫu xe Hàn Quốc chỉ là 226 chiếc, đưa doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay vỏn vẹn 381 chiếc. Trong khi cả năm 2024 trước đó, đã có 6.941 chiếc Hyundai Santa Fe được bàn giao tới tay khách hàng. Lượng bán ra trung bình trong năm 2024 của Santa Fe là khoảng gần 600 chiếc/tháng.

Hyundai Santa Fe tỏ ra "hụt hơi" về doanh số sau khi ra mắt phiên bản mới với nhiều tranh cãi. Ảnh: TC Motor

Theo đánh giá từ các chuyên gia, có nhiều yếu tố khiến Hyundai Santa Fe không còn hot như trước dù mới được nâng cấp, trong đó 2 yếu tố quan trọng nhất là thiết kế gây tranh cãi và việc nhà sản xuất đã cắt bớt các phiên bản động cơ.

Đầu tiên, thiết kế của Hyundai Santa Fe mới theo hướng vuông vức, thực dụng thay vì cứng cáp, sắc sảo như trước. Sự thay đổi trong phong cách thiết kế khiến một số khách hàng cảm thấy không còn phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của họ.

Thêm vào đó, việc bỏ động cơ diesel - vốn là "linh hồn" của các thế hệ Santa Fe trước đây và chỉ giữ lại máy xăng là một yếu tố quan trọng khiến mẫu xe này giảm sức hút. Nhiều người Việt ưa chuộng động cơ diesel vì sức mạnh, độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Sự thiếu hụt tùy chọn này đã khiến một bộ phận khách hàng quay lưng với Santa Fe.

Cuối cùng, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các mẫu xe mới và giảm giá sâu từ các đối thủ cũng khiến Hyundai Santa Fe mất dần ưu thế. Kết hợp tất cả các yếu tố này, có thể thấy rằng việc không còn hấp dẫn với thiết kế và hạn chế trong tùy chọn động cơ đã ảnh hưởng lớn tới doanh số của mẫu xe Hàn Quốc.

Bạn có đánh giá gì về những mẫu xe trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc gửi bài viết cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!