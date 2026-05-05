Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 67.200 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 4/2026. Con số này giảm 4,5% so với tháng trước, với hơn 70.000 chiếc được đưa ra thị trường.

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 50.200 chiếc, tăng 11,3% so với tháng 3 và tăng tới 32,6% so với tháng 4/2025. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng ước đạt 178.200 chiếc ô tô mới, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Ngược lại với sự tăng trưởng mạnh của ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu lại đang có xu hướng giảm mạnh về số lượng trong tháng 4 vừa qua.

Theo số liệu thống kê, ước tính có khoảng 17.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam trong tháng 4 với tổng giá trị 486 triệu USD. Con số này giảm 32,7% về lượng và giảm 17,6% về giá trị so với tháng 3 (với 25.255 chiếc, trị giá 590 triệu USD - theo báo cáo của Cục Hải quan).

So với cùng kỳ năm 2025, ô tô nhập khẩu về nước tháng 4/2026 đã giảm 9,2% về lượng nhưng tăng 14,7% về giá trị. Như vậy, có thể thấy trong tháng 4 vừa qua, các doanh nghiệp nhập khẩu đã giảm mạnh về số lượng ô tô đưa về nước, nhưng tập trung nhiều vào các dòng xe có giá trị cao.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam ước đạt 73.012 chiếc với giá trị 1,816 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng và 29,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

