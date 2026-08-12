Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast cho thấy, các mẫu xe điện của VinFast tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối trong nhóm ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 7.

VinFast VF 3 vươn lên dẫn đầu toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vừa qua. Ảnh: VF

Cụ thể, VinFast VF 3 với lượng bán ra 5.564 chiếc trong tháng 7 đã vượt qua chính "người anh em" là Limo Green để dẫn đầu toàn thị trường. Xếp thứ hai là VF 5 (bao gồm cả mẫu xe Herio Green) với 4.407 chiếc.

Bám sát phía sau là Limo Green với 4.404 chiếc bán ra trong tháng 7. Đây chính là mẫu xe có lượng bàn giao nhiều nhất trong 7 tháng đầu năm vừa qua với con số lên tới 32.331 chiếc. Các vị trí tiếp theo thuộc về Minio Green (2.429 chiếc), VF 6 (1.993 chiếc) và MPV 7 (1.674 chiếc).

Nếu xét riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, top 10 xe bán chạy tháng vừa qua đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng cũng như những mẫu xe góp mặt. Trong đó, không ít cái tên "mất hút" trong tháng trước nhưng lại gây bất ngờ trong tháng 7 vừa qua.

Từ vị trí thứ hai trong tháng 6, Toyota Yaris Cross bất ngờ vươn lên dẫn đầu tuyệt đối nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong trong tháng 7, với doanh số 1.781 chiếc, tăng 47,6% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, mẫu SUV cỡ B này đạt 9.927 xe, tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất trong nhóm này.

Toyota Yaris Cross bất ngờ vươn lên dẫn đầu tuyệt đối nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong trong tháng 7. Ảnh: TMV

Mazda CX-5 tiếp tục có một tháng đạt doanh số cao với 1.229 chiếc bán ra, tăng 7,4% so với tháng 6 và xếp ở vị trí thứ 2. Doanh số luỹ kế từ đầu năm đến nay của mẫu crossover cỡ C này đạt tới 9.352 chiếc, cũng xếp thứ 2 toàn thị trường sau 7 tháng đầu năm sau Toyota Yaris Cross.

Mazda CX-5 tiếp tục có doanh số cao nhờ nhiều chính sách giảm giá, khuyến mãi từ hãng. Ảnh: THACO

Bộ đôi quen thuộc của thương hiệu Mitsubishi là Xforce và Xpander chiếm lĩnh hai vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng. Trong đó, mẫu B-SUV Xforce bán ra 1.170 chiếc, tăng 6,8% so với tháng trước và xếp ở vị trí thứ 3. Tổng cộng đã có 7.469 chiếc Xforce được bàn giao đến tay khách Việt trong 7 tháng đầu năm 2026.

Còn mẫu MPV Mitsubishi Xpander bán ra được 1.083 chiếc trong tháng 7, tăng nhẹ 3,0% so với tháng trước. Xpander vẫn là một trong ba mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất giai đoạn đầu năm 2026 với doanh số luỹ kế 7 tháng đạt 8.874 chiếc.

Mitsubishi Xforce vươn lên vị trí thứ 3 trong top xe sử đụng động cơ đốt trong. Ảnh: MMV

Trong khi đó, quán quân tháng trước là Toyota Innova Cross tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 5. Tháng 7 vừa qua, Toyota Việt Nam bán ra 1.046 chiếc Innova Cross, giảm 37,4% so với tháng 6. Tổng cộng trong 7 tháng đầu năm, đã có 6.669 chiếc Innova Cross được bàn giao tới tay khách Việt.

Honda City cũng có doanh số ấn tượng trong tháng 7 vừa qua với 1.034 chiếc, tăng 13,4% so với tháng trước và dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Cùng với đó, "vua bán tải" Ford Ranger cũng có lượng bán ra đạt 973 chiếc, tăng 14,2% và vẫn chắc chân trong danh sách này.

Honda City đang dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam. Ảnh: Honda

Top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy tháng 7 vừa qua còn đón chào sự trở lại của nhiều cái tên khác. Trong đó có Ford Territory (980 chiếc - xếp thứ 7), Toyota Vios (968 chiếc - xếp thứ 9) và Toyota Veloz Cross (899 chiếc - xếp thứ 10).

Ở chiều ngược lại, 3 cái tên buộc phải nhường lại vị trí trong top 10 do doanh số sụt giảm là Toyota Hilux, Ford Everest và Hyundai Creta.

Như vậy, top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy tháng 7, Toyota dẫn đầu với 4 đại diện. Ford và Mitsubishi mỗi hãng có 2 cái tên góp mặt; Mazda, Honda mỗi hãng có 1 đại diện. Trong khi đó, hai thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai và KIA tiếp tục gây thất vọng khi không có mẫu xe nào được xướng tên.

Trước đó, VietNamNet đã thông tin, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô (bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA) trong tháng 7/2026 đạt 33.707 xe, tăng 8% so với tháng 6 và tăng 6% so với tháng 7/2025.

VinFast công bố riêng cho biết, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 21.781 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 7, tăng 21% so với tháng 6.

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe du lịch bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.543 chiếc, giảm 5,4% so với tháng liền trước (với 3.746 chiếc).

Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vừa qua đạt 59.031 chiếc, tăng 11,8% so với tháng 6.

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