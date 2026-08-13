Xe sang đổ bộ dồn dập trước tháng Ngâu

Chưa bước vào cao điểm cuối năm, thị trường ô tô Việt Nam đã liên tiếp đón những mẫu xe sang đời mới của các thương hiệu BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, MINI, Lexus, Lynk & Co,... trải rộng trên nhiều phân khúc với giá từ gần 2 tỷ đến 9 tỷ đồng.

BMW X1 thế hệ mới vừa xuất hiện, dự kiến bàn giao tới tay khách Việt vào tháng 10 tới. Ảnh: THACO

Mới nhất, THACO giới thiệu BMW X1 thế hệ mới với giá 1,689 tỷ đồng. Mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ được nâng cấp toàn diện, sử dụng động cơ 2.0L tăng áp và có lợi thế về giá so với nhiều đối thủ như Audi Q3, Volvo XC40... Mẫu X1 hiện nhập khẩu từ Đức nhưng dự kiến chuyển sang lắp ráp trong nước, giúp chủ động hơn về nguồn cung và giá bán.

Ở phân khúc cao hơn, Volkswagen Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu ID. ERA 9X. Đây là mẫu SUV điện hạng sang cỡ lớn dự kiến có giá dưới 3 tỷ đồng và bàn giao từ cuối tháng 10. Điểm mới trên chiếc xe này là sử dụng công nghệ EREV, xe kết hợp mô-tơ điện với động cơ xăng chỉ làm nhiệm vụ phát điện, hướng tới nhóm khách hàng muốn sử dụng xe điện nhưng còn lo ngại về hạ tầng sạc.

Volkswagen ID. ERA 9X cũng bắt đầu nhận đặt cọc và chính thức ra mắt vào quý IV. Ảnh: VW

Vào cuối tháng 7, mẫu crossover điện cỡ nhỏ MINI Aceman ra mắt với giá 2,41 tỷ đồng. Mẫu xe sang này hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế cá tính và công nghệ nhưng lại không thích "đụng hàng". Xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của MINI với kiểu dáng bo tròn, kích thước nhỏ gọn và hệ điều hành MINI OS mới.

Trước đó, Mazda CX-60 và CX-90 cũng được đưa về Việt Nam, giá lần lượt từ 1,699 tỷ và 1,899 tỷ đồng. CX-60 thuộc phân khúc SUV hạng D, trong khi CX-90 là SUV cỡ lớn 3 hàng ghế, hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng và hệ truyền động hybrid.

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 được giới thiệu vào cuối tháng 6. Ảnh: Audi

Còn trong tháng 6, Audi cũng đưa bộ đôi Q3 và Q5 thế hệ mới về Việt Nam, với giá lần lượt từ 2,099 tỷ và 2,849 tỷ đồng. Q3 thuộc nhóm SUV hạng sang cỡ nhỏ, cạnh tranh BMW X1, Mercedes-Benz GLA, trong khi Q5 nằm ở phân khúc cao hơn. Cả hai đều có thêm biến thể Sportback, tập trung vào thiết kế thể thao và loạt công nghệ số hóa mới.

Hãng xe Đức khác là Mercedes-Benz cũng bổ sung phiên bản GLS 450 4Matic facelift 2026, giá bán 5,689 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng Mercedes-Maybach GLS 480 4Matic Facelift có giá dự kiến 8,999 tỷ đồng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV sang trọng và khác biệt hơn.

Ngoài ra, Lynk & Co 900 cũng mới "nhập mâm" thị trường Việt Nam với giá 3,069 tỷ đồng. Mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ lớn 6 chỗ ngồi, sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), cạnh tranh với các mẫu SUV cao cấp có cấu hình 6-7 chỗ trên thị trường.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, thị trường xe sang đã xuất hiện thêm nhiều lựa chọn ở các khoảng giá và công nghệ khác nhau, từ xe xăng truyền thống, hybrid đến thuần điện và cả công nghệ mới EREV.

Cuộc đua xe sang cuối năm thêm nóng

Làn sóng xe sang mới cấp tập đổ bộ vào thị trường Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô tháng 7 đã "nóng" lên, còn nguồn cung xe mới, đặc biệt là nhóm xe nhập khẩu tăng mạnh.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 7/2026 vừa qua, có khoảng 75.091 ô tô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam, gồm xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu.

Đáng chú ý, xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 7 đạt 29.991 chiếc, trị giá 597 triệu USD; tăng 17,1% so với tháng trước và 59,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đây chính là tháng có số lượng xe nhập khẩu lớn kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Tính cả trong 7 tháng đầu năm, đã có 178.223 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch đạt 3,456 tỷ USD, tăng 46,7% về lượng và 30,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với VietNamNet, chuyên gia marketing Nguyễn Văn Phương nhận định, dù nguồn cung dồi dào và liên tục có sản phẩm mới, thị trường xe sang nhiều khả năng vẫn chưa thể bứt phá ngay trong tháng Ngâu. Bởi, đây vốn là giai đoạn người Việt có tâm lý hạn chế mua sắm các tài sản giá trị lớn, đặc biệt là ô tô, khiến quyết định xuống tiền của nhóm khách hàng xe sang có thể chậm lại. Tuy nhiên, sự trầm lắng này nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn.

"Bước sang tháng 9, khi tâm lý thị trường trở lại bình thường và nhu cầu mua sắm cuối năm bắt đầu tăng, phân khúc xe sang được dự báo sẽ sôi động hơn đáng kể. Việc các hãng liên tục đưa sản phẩm mới về Việt Nam trong tháng 6-8 cũng cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng để đón giai đoạn này", ông Phương nói.

Theo vị chuyên gia, cuộc đua cuối năm vì thế sẽ không chỉ nằm ở giá bán hay khuyến mại. Với nhóm khách hàng có khả năng tài chính cao, công nghệ, hệ truyền động và trải nghiệm sử dụng ngày càng trở thành những yếu tố tạo khác biệt. Từ hybrid, PHEV, xe thuần điện đến EREV, các hãng đang đưa vào thị trường nhiều lựa chọn hơn, thay vì chỉ cạnh tranh bằng thương hiệu.

Trong bối cảnh đó, những tháng cuối năm có thể trở thành thời điểm các hãng xe sang đẩy mạnh trải nghiệm thực tế, lái thử, cá nhân hóa sản phẩm và các chính sách bán hàng để thuyết phục khách hàng.

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