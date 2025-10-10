Theo trang tin tức quân sự Militarnyi, đoạn video do dự án WarArchive công bố hôm 8/10 cho thấy, UAV Mavic của Nga đã cố bắt kịp tốc độ UAV Sych của Ukraine, nhưng bị sai góc tiếp cận.

Sau đó, UAV Mavic bắn lưới để cản trở hoạt động của cánh quạt trên UAV Ukraine. Tuy nhiên, phần lưới lại vướng vào đuôi của thiết bị đối phương. Lính điều khiển UAV của Nga sau đó đã cố gắng đâm vào UAV Sych, nhưng nỗ lực này cũng thất bại.

Video: Militarnyi

Dù bị UAV Nga truy đuổi và trọng lượng tăng thêm ở phần đuôi, nhưng người điều khiển UAV của Ukraine vẫn giữ được quyền kiểm soát thiết bị và tiếp tục làm nhiệm vụ. Trong đoạn video, hai quả đạn được gắn vào cánh chứng tỏ UAV Sych đang thực hiện hoạt động tấn công.

Hiện thông tin về UAV Sych và nhà sản xuất của thiết bị này vẫn vô cùng hiếm hoi. Theo thông tin tình báo, UAV Sych có thể làm nhiệm vụ trinh sát và tấn công, mang theo 4kg đạn dược với 2kg ở mỗi bên cánh.

UAV Sych được trang bị khả năng bảo vệ bổ sung, chống lại các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Thiết bị có thể hoạt động trong phạm vi 150km ở chế độ trinh sát và 100km ở chế độ tấn công.