Người dân Ukraine. Ảnh: EFE/EPA

Tờ Kyiv Independent và hãng CNN đưa tin, vụ tấn công nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine diễn ra vào khoảng 2h30 sáng nay (10/10). Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên vào thời điểm đó và lúc khoảng 3h30.

Tymur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev cho biết lúc 2h41 sáng 10/10: "Từ những vụ nổ vừa xảy ra... một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang diễn ra. Tên lửa hết quả này tới quả khác lao tới, hệ thống phòng không đã được kích hoạt".

Trước đó, một nhà báo có mặt tại Kiev lúc 1h sáng kể đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và âm thanh của hệ thống phòng không đang hoạt động.

Theo Thị trưởng Kiev, trong số 9 người bị thương có 5 người phải nhập viện. Quan chức này cáo buộc, do Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev nên một số khu vực ở thủ đô bị mất điện và nguồn cung nước cũng đang gặp sự cố.

Tại quận Pechersk, lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy do các mảnh vỡ của UAV rơi xuống một tòa nhà dân cư. Ở quận Holosiivskyi, một tòa nhà dân cư khác đã bị hư hại và những chiếc xe gần đó cũng bốc cháy.

Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận, quân Nga đang mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của nước này. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk nhấn mạnh: "Ngay khi điều kiện an ninh cho phép, việc đánh giá hậu quả và công tác khôi phục sẽ diễn ra".

Trong những tuần gần đây, các lực lượng Nga đã tăng cường tập kích cơ sở hạ tầng và năng lượng của Ukraine trước khi mùa đông tới.