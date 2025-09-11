Trong cuộc duyệt binh quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Bắc Kinh ngày 3/9, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-35 đã chính thức ra mắt công chúng.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai phiên bản J-35 dành cho tàu sân bay, đánh dấu sự chuyển mình của lực lượng hàng không hải quân nước này sang kỷ nguyên tàng hình.

Theo các nhà thiết kế được phỏng vấn trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), J-35 không chỉ kế thừa công nghệ từ các mẫu thử nghiệm trước đó mà còn tích hợp khả năng mang theo tới 6 tên lửa không đối không trong khoang vũ khí, ngang tầm với F-22 Raptor của Mỹ.

Dựa trên các nguồn CCTV, Scmp.com, Global Times, Businessinsider.com và các phân tích quân sự quốc tế, bài viết sẽ phân tích chi tiết công nghệ của J-35.

Tiêm kích tàng hình J-35 với cánh gập, khoang vũ khí trong thân và móc hãm đà, hé lộ nhiều điểm chung trong thiết kế với biến thể J-35A. Ảnh: scmp

Lịch sử phát triển của J-35

J-35 bắt nguồn từ dự án FC-31 (hay còn gọi là Gyrfalcon), một mẫu máy bay do Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (Shenyang Aircraft Corporation - SAC) phát triển độc lập từ năm 2012, không phải dự án chính thức của quân đội Trung Quốc.

Ban đầu, FC-31 được thiết kế nhằm cạnh tranh xuất khẩu với F-35 của Mỹ, nhắm đến các quốc gia không thể tiếp cận chương trình F-35 do hạn chế chính trị hoặc tài chính.

Sau khi thất bại trong cuộc đấu thầu nội địa cho máy bay thế hệ thứ năm (thua Chengdu J-20), dự án được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu hải quân.

Năm 2016, nguyên mẫu thứ hai (31003) bay thử với các cải tiến về tàng hình và cấu hình cánh. Đến năm 2020, Trung Quốc công bố một "máy bay chiến đấu mới" sẽ bay thử vào năm 2021, được xác nhận là phiên bản hải quân của FC-31.

Phiên bản J-35A (dành cho không quân) bay lần đầu vào tháng 9/2023, trong khi J-35 hải quân được thử nghiệm trên tàu sân bay Liaoning vào đầu năm 2025.

Đến tháng 7/2025, CCTV ‘vô tình’ tiết lộ hình ảnh sản xuất hàng loạt tại nhà máy SAC, với ít nhất hai chiếc J-35 sơn màu xanh (dấu hiệu của mẫu sản xuất ban đầu).

Sự phát triển nhanh chóng này phản ánh chiến lược "một máy bay, nhiều biến thể" của Trung Quốc, cho phép tái sử dụng linh kiện giữa phiên bản không quân (J-35A) và hải quân (J-35), giúp giảm chi phí và tăng tốc sản xuất.

Theo chuyên gia Wang Yongqing từ Viện Thiết kế máy bay Thẩm Dương, J-35 được thiết kế để sản xuất hàng loạt lớn trong tương lai, đóng vai trò "tiền vệ" trong các hoạt động chiến đấu hệ thống.

Trung Quốc tung tiêm kích tàng hình J-35, đối thủ của F-35 trên tàu sân bay. Ảnh: ts2.tech

Thiết kế và đặc điểm kỹ thuật công nghệ

J-35 là máy bay chiến đấu đa năng cỡ trung, hai động cơ, với thiết kế tập trung vào tàng hình toàn diện.

Khác với J-20 (cấu hình cánh canard, tập trung không chiến), J-35 sử dụng cấu hình cánh đuôi truyền thống, tương tự F-35, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất và hỗ trợ tàu sân bay.

Máy bay có cánh gập (folding wings) để dễ dàng cất giữ trên tàu sân bay, khoang chứa vũ khí bên trong thân máy bay (internal weapons bay) và móc đuôi (tailhook) cho hạ cánh trên sàn tàu.

Thiết kế thân mịn màng, sử dụng vật liệu hấp thụ radar (RAM), giúp giảm tín hiệu radar từ mọi góc độ.

Các nhà phân tích đánh giá khả năng tàng hình của J-35 ngang hàng với F-35, vượt trội hơn Su-57 của Nga ở mặt trước nhưng có thể kém hơn ở phía sau.

Mẫu tại Triển lãm Không quân Zhuhai 2024 cho thấy cải thiện đáng kể về độ chính xác sản xuất, giảm khe hở để tăng tính tàng hình.

Máy bay được trang bị hai động cơ WS-13E hoặc WS-21 (dựa trên RD-93 của Nga) ở giai đoạn đầu, với kế hoạch nâng cấp lên WS-19 cho khả năng siêu hành trình (supercruise) và lực đẩy cao hơn.

Tốc độ tối đa ước tính Mach 1.8 (nhanh hơn F-35 nhưng chậm hơn F-22), bán kính chiến đấu khoảng 1.200km, và khả năng mang tải trọng vũ khí lên đến 8.000kg (bao gồm cả vũ khí ngoài).

Radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và hệ thống cảm biến điện quang giúp phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa, tương tự hệ thống DAS/EOTS của F-35.

Điểm nổi bật nhất là khoang chứa vũ khí bên trong thân máy bay (khoang nội bộ) có thể chứa 6 tên lửa không đối không, sử dụng khái niệm bệ phóng nén với vây gập để tiết kiệm không gian – ngang bằng F-22.

Các tên lửa có thể là PL-15 (tầm bắn ngoài tầm nhìn, trên 200km) hoặc PL-17 (tầm xa hơn), kết hợp PL-10 cho cận chiến.

Ngoài ra, có thể mang bom dẫn đường chính xác, tên lửa chống hạm và thậm chí súng nội bộ (dù chưa xác nhận). Khi sử dụng giá treo ngoài, tải trọng tăng nhưng giảm tính tàng hình.

Hình ảnh gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc (Weibo) cho thấy J-35 bay formation với số hiệu 0011 và 0012, mang biểu tượng "Flying Shark" của Hải quân PLA, chứng tỏ đã vào sản xuất ban đầu và sẵn sàng triển khai trên tàu sân bay Fujian (Type 003) với hệ thống phóng điện từ.

Tiêm kích F-35. Ảnh: Topwar

So sánh với các máy bay khác

J-35 được thiết kế để đối phó trực tiếp với F-35C của Mỹ, với kích thước trung bình, đa năng và tập trung vào hoạt động tàu sân bay.

So với F-35 (động cơ đơn, tốc độ Mach 1.6), J-35 nhanh hơn và có hai động cơ tăng độ tin cậy, nhưng có thể kém hơn về tích hợp mạng lưới và kinh nghiệm thực chiến.

Với J-20 (nặng hơn, tập trung không chiến), J-35 bổ sung vai trò tấn công, tạo nên bộ đôi tàng hình thứ hai trên thế giới sau Mỹ (F-22/F-35).

Chuyên gia Wang Yufei từ Global Times nhấn mạnh J-35 vượt trội về tàng hình, bán kính chiến đấu và tầm bắn tên lửa, giúp tàu sân bay Trung Quốc cạnh tranh với nhóm tác chiến Mỹ ở Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, động cơ WS-19 chưa hoàn thiện có thể là điểm yếu so với F135 của F-35.

Ý nghĩa chiến lược

Việc triển khai J-35 nâng tầm khả năng của Hạm đội Hải quân PLA, đặc biệt trên tàu sân bay Fujian – chiếc đầu tiên có phóng điện từ của Trung Quốc.

Kết hợp với máy bay cảnh báo sớm KJ-600 và drone tàng hình, J-35 sẽ tăng cường khả năng kiểm soát không phận biển, thách thức ưu thế không quân Mỹ ở Biển Đông và Eo biển Đài Loan.

CCTV mô tả J-35 là "nền tảng quan trọng nhất trong hoạt động tàu sân bay hiện đại".

Về xuất khẩu, có tin đồn Pakistan mua 30-40 chiếc (dù Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan phủ nhận vào tháng 6/2025), và Ai Cập đang đàm phán.

Điều này có thể mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng cũng tăng rủi ro gián điệp cho đối thủ.