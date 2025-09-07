Ngày 3/9, Trung Quốc chính thức công bố tên lửa hành trình siêu thanh Changjian-1000 (CJ-1000) trong cuộc duyệt binh quân sự tại Bắc Kinh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

Tên lửa CJ-1000, do Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân (PLARF) phát triển, là bước tiến vượt bậc trong công nghệ vũ khí siêu thanh, mang lại khả năng tấn công chính xác tầm xa và thách thức các hệ thống phòng thủ tiên tiến.

Dựa trên các nguồn defence-blog, Newsweek, Global Times…, bài viết sẽ phân tích các đặc điểm kỹ thuật công nghệ, ý nghĩa chiến lược và tác động của CJ-1000 đối với cán cân quân sự khu vực và toàn cầu.

Tên lửa hành trình siêu thanh Changjian-1000 (CJ-1000). Ảnh: LONGSHI Chino Aviation Photography/defence-blog.com

Đặc điểm kỹ thuật công nghệ của CJ-1000

CJ-1000 là phiên bản kế thừa của tên lửa CJ-100, được giới thiệu lần đầu vào năm 2019.

Theo Defence Blog và Newsweek, CJ-1000 là tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên của Trung Quốc sử dụng động cơ phản lực siêu thanh (scramjet), cho phép nó đạt tốc độ vượt quá Mach 5 (khoảng 6.174 km/h) và duy trì khả năng cơ động cao trong suốt hành trình bay.

CJ-1000 được ước tính có tầm bắn lên tới 6.000km, cho phép nó tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng ở khoảng cách xa, bao gồm cả các căn cứ quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điều này đặt các mục tiêu như căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines vào tầm ngắm.

Với tốc độ siêu thanh và khả năng cơ động linh hoạt, CJ-1000 được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến như Aegis của Mỹ hay THAAD.

Theo Global Times, chuyên gia quân sự Trung Quốc Shao Yongling nhấn mạnh rằng CJ-1000 có khả năng “xuyên thủng mạnh mẽ” và “phản ứng tức thời”, phù hợp để tấn công các mục tiêu nhạy cảm về thời gian như xe chỉ huy di động hoặc bệ phóng tên lửa.

Không giống các tên lửa siêu thanh khác như DF-17 (sử dụng phương tiện lướt siêu thanh - HGV), CJ-1000 sử dụng động cơ scramjet, cho phép duy trì tốc độ siêu thanh trong môi trường khí quyển mà không cần giai đoạn lướt.

Công nghệ này đòi hỏi khả năng quản lý nhiệt độ cực cao, lên tới 3.000°F, do ma sát với không khí ở tốc độ lớn.

CJ-1000 được thiết kế để triển khai nhanh, cho phép tấn công tức thời nhằm vào các mục tiêu giá trị cao trên đất liền và trên biển, bao gồm tàu sân bay và các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng.

Tên lửa CJ-1000 (hay DF-1000) xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh 3/9. Ảnh: Singtao.

Ý nghĩa chiến lược

Sự ra mắt của CJ-1000 đánh dấu bước tiến mới của Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí siêu thanh, nơi nước này đang cạnh tranh khốc liệt với Mỹ và Nga.

Trung Quốc hiện sở hữu kho vũ khí siêu thanh mạnh nhất thế giới, với các hệ thống như DF-17, GDF-600 và giờ là CJ-1000.

Sự xuất hiện của CJ-1000 không chỉ củng cố vị thế của Trung Quốc mà còn đặt ra thách thức lớn cho các quốc gia đối thủ, đặc biệt là Mỹ, trong việc phát triển các hệ thống phòng thủ chống siêu thanh.

CJ-1000, cùng với các tên lửa chống hạm siêu thanh khác như YJ-19 và YJ-20, được thiết kế để đe dọa các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ.

Theo Defence Security Asia, các tên lửa này có khả năng tấn công đa hướng với tốc độ cao, khiến các hệ thống phòng thủ hiện tại của Hải quân Mỹ khó đối phó.

Điều này làm gia tăng rủi ro cho các tàu sân bay Mỹ, vốn là trung tâm của sức mạnh quân sự Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Với tầm bắn 6.000km và khả năng tấn công chính xác, CJ-1000 tăng cường khả năng răn đe chiến lược của Trung Quốc, đặc biệt trong các khu vực tranh chấp.

Theo South China Morning Post, CJ-1000 là một phần trong chiến lược “phản can thiệp” (anti-access/area denial - A2/AD) của Trung Quốc, nhằm ngăn chặn sự hiện diện quân sự của Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Sự ra mắt của CJ-1000 diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phát triển các hệ thống siêu thanh tương tự.

Theo The Strategist, các chương trình như AGM-183A của Không quân Mỹ đã gặp nhiều thất bại, trong khi dự án Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Điều này cho thấy Trung Quốc đang tạm thời dẫn trước trong một số khía cạnh của công nghệ siêu thanh, đặc biệt là với các tên lửa hành trình sử dụng động cơ scramjet.

Tên lửa CJ-1000. Ảnh: Singtao.

Thách thức kỹ thuật và phản ứng quốc tế

Việc phát triển CJ-1000 đòi hỏi Trung Quốc phải vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật phức tạp, đặc biệt liên quan đến quản lý nhiệt độ và khí động lực học ở tốc độ siêu thanh.

Theo South China Morning Post, động cơ scramjet của YJ-19 (một tên lửa siêu thanh khác của Trung Quốc) đại diện cho công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, và CJ-1000 có thể đã kế thừa những tiến bộ này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc sản xuất hàng loạt và triển khai CJ-1000 vẫn là một thách thức lớn, do yêu cầu về vật liệu chịu nhiệt và hệ thống dẫn đường chính xác.

Về phản ứng quốc tế, sự ra mắt của CJ-1000 đã làm dấy lên lo ngại ở Mỹ và các đồng minh. Theo Newsweek, Mỹ đang đẩy nhanh phát triển các hệ thống phòng thủ chống siêu thanh, nhưng hiện tại các hệ thống như Aegis hay Patriot chưa được tối ưu hóa để đối phó với các tên lửa siêu thanh cơ động.

Anh quốc, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng đang nỗ lực tham gia cuộc đua siêu thanh, nhưng vẫn bị tụt hậu so với Trung Quốc và Nga.