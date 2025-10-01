Theo tờ Haberturk, sự việc xảy ra vào đêm 29/9. Văn phòng Thống đốc Trabzon hôm 30/9 xác nhận ngư dân địa phương đã phát hiện và dùng lưới kéo "vật thể được cho có nguồn gốc nước ngoài" về cảng.

Các biện pháp an ninh đã được triển khai, trong khi các đội lặn tinh nhuệ của Lực lượng Phòng vệ dưới nước Thổ Nhĩ Kỳ (SAS) cùng nhiều lực lượng an ninh khác cũng được điều động. Văn phòng Thống đốc Trabzon cảnh báo người dân không tiếp xúc trực tiếp với những vật thể như vậy nếu không may bắt gặp.

Video: RT

Sau đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác định thiết bị mà ngư dân tìm thấy là USV cảm tử Magura V5 của Hải quân Ukraine.

Chia sẻ với Haberturk, Halil Ibrahim Bozok, một thành viên trên tàu đánh cá kể, khi đang đánh bắt cá cơm, họ đã bắt được tín hiệu của chiếc USV trên radar.

"Qua radar, chúng tôi phát hiện thiết bị cách đó 800m. Chúng tôi không nghĩ nó chứa đầy thuốc nổ. Chúng tôi đã kéo nó lên và mang lên tàu", ông Bozok nói. Cũng theo ông Bozok, khi phát hiện chiếc USV "chứa tới 300kg thuốc nổ", họ đã thông báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển và kéo nó trở lại bờ.

Đây không phải là lần đầu tiên các loại vũ khí của Ukraine được phát hiện ở Biển Đen, gần Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 12/2024, một thủy lôi trôi nổi cách eo biển Bosporus 50km về phía đông. Trên thực tế, các vụ tìm thấy thủy lôi từng nhiều lần xảy ra trong khu vực này, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022.

Ukraine có 3 phiên bản USV Magura hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết gồm Magura V5, Magura V6P và Magura V7. Trong đó, Magura V5 là USV chủ đạo trong kho vũ khí của Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU). Phương tiện này có khả năng theo dõi mục tiêu tự động, liên lạc vệ tinh đa kênh, gắn mô-đun chiến đấu trang bị súng máy và có cả camera ảnh nhiệt.

USV Magura có thể mang theo 320kg thuốc nổ và hoạt động độc lập trong 48 giờ. Trong đó, Magura V5 có tốc độ di chuyển nhanh nhất trong dòng USV Magura, với tốc độ tối đa lên tới 90 km/h khi được chất đầy hàng.