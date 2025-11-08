Việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Moscow vào năm 2019 đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ loại khỏi chương trình mua tiêm kích F-35, và áp đặt lệnh trừng phạt. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bảo vệ thương vụ mua S-400, khi khẳng định nước này có quyền tự chủ trong việc lựa chọn các nhà cung cấp vũ khí.

Theo thông tin được tờ Bloomberg công bố hôm 7/11, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn mua 40 tiêm kích F-35 từ Mỹ. Song đây là điều bất khả thi nếu các lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực.

Hệ thống phòng không S-400 tham gia lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ của Nga. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, các nguồn tin nói với Bloomberg rằng Ankara "sẵn sàng thỏa hiệp" để đảm bảo Washington dỡ bỏ các hạn chế. Cụ thể, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có thể đồng ý về một cơ chế kỹ thuật để cùng Mỹ giám sát S-400.

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào cuối tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu về khả năng để Ankara mua F-35. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận mua bán F-35 nào giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ được công bố.

Trong khi đó, hồi tháng 10, tờ Hindustan Times dẫn lời các nguồn tin quốc phòng cấp cao cho hay Ấn Độ, quốc gia đã mua 5 hệ thống S-400 với giá 5,43 tỷ USD vào năm 2018, đang tìm cách mua thêm 5 hệ thống nữa từ Nga.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh cho biết, hệ thống S-400 được Ấn Độ triển khai trong cuộc xung đột với Pakistan hồi tháng 5 đã chứng minh năng lực ngăn chặn hiệu quả các máy bay phản lực của Pakistan tiếp cận mục tiêu ở Ấn Độ.

"Rồng lửa" S-400 Triumph mà NATO gọi là SA-21 hiện là hệ thống phòng không hiện đại nhất của quân đội Nga. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với mọi nguy cơ trên không, từ tiêm kích, máy bay không người lái (UAV) tới tên lửa hành trình, và tên lửa đạn đạo.

S-400 có tầm bắn tối đa 400km, độ cao tối đa có thể vươn tới là 50km, có khả năng phát hiện các tiêm kích tàng hình hiện đại nhất hiện nay. Điểm ấn tượng nhất của S-400 là khả năng khóa 300 mục tiêu cùng lúc, và bắn hạ 36 mục tiêu trong số này.