Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (3/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak.

Đến 4h ngày 3/7, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 5h ngày 3/7/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 4h ngày 4/7, tâm bão nằm trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 4h ngày 5/7, tâm bão được dự báo ở trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Gió mạnh, sóng cao, biển động rất mạnh

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Từ đêm 3/7, phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Sóng biển cao phổ biến từ 2-4m, khu vực gần tâm bão từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên được dự báo có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 2-3m, kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m.

Đông Bắc Bộ mưa rất to, cục bộ trên 350mm

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ có nơi đạt 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Cơ quan khí tượng cảnh báo bão có thể gây thiệt hại cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình ven biển, làm gián đoạn hoạt động trên biển.

Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.