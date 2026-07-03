Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 (cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong mùa bão 2026, có tên quốc tế Maysak). Dự báo, bão sẽ di chuyển về phía vịnh Bắc Bộ, hướng vào ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ.

Trên đất liền, ngày 3/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ đêm 3/7 đến đêm 4/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Nhiều nơi trên cả nước xuất hiện mưa rào và giông, riêng Nam Bộ mưa to đến rất to. Ảnh: Nguyễn Huế

Tiếp đó, ngày và đêm 5/7, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực Đông Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30-70mm, riêng khu Đông Bắc 80-120mm, cục bộ có nơi trên 170mm.

Thời tiết Hà Nội ngày 3/7, duy trì hình thái có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đặc biệt từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có lúc hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Ngoài ra, chiều và đêm 3/7, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Đáng lưu ý, bão số 1 tác động khiến gió mùa tây nam hoạt động trung bình đến mạnh, gây mưa, mưa vừa và rải rác có giông cho khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 3/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.