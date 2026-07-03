Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 năm 2026 đã chính thức hình thành trên Biển Đông, có tên quốc tế là Maysak.

Đến 7h sáng nay (3/7), vị trí tâm bão số 1 trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Bão số 1 khả năng đổ bộ vào ven biển Quảng Ninh ngày 5/7. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo trong 24 giờ tới, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 7h ngày 4/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Nam, cường độ vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, tiến vào đất liền vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh, giữ nguyên cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão lại đổi hướng di chuyển sang hướng Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Mưa giông mạnh từ trên biển đến đất liền

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Từ đêm 3/7, phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên được dự báo có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 2-3m, kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m.

Đáng lưu ý, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ có nơi đạt 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão có thể gây thiệt hại cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình ven biển, làm gián đoạn hoạt động trên biển.

Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.