Trong những ngày qua, thông tin về Mazda6 - mẫu sedan cao cấp nhất của thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam âm thầm "khai tử" đang khiến giới yêu xe đặc biệt quan tâm, kèm theo chút tiếc nuối.

Mazda6 đã dừng sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: THACO

Trao đổi với VietNamNet, đại diện THACO - đơn vị sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm của Mazda xác nhận, hiện dòng Mazda6 đang tạm dừng sản xuất mới tại nhà máy tại Chu Lai (Đà Nẵng). Tuy nhiên, phía THACO chưa có phản hồi về việc dòng sedan này đã chính thức dừng bán tại Việt Nam hay chưa.

Dù thông tin sản phẩm vẫn xuất hiện trên website chính thức của hãng, nhưng theo khảo sát của VietNamNet, nhiều đại lý THACO-Mazda đã không còn nhận đặt cọc Mazda6 trong vài tháng vừa qua do không có hàng.

Còn theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng trong 4 tháng gần nhất của Mazda6 đều bằng "0". Tổng cộng lượng bán ra của mẫu xe này từ đầu năm 2025 chỉ vỏn vẹn 56 chiếc, thậm chí còn kém hơn KIA K5 (157 chiếc) và chỉ hơn mẫu xe thuộc top 10 xe bán chậm nhất tháng là Honda Accord đúng 32 chiếc.

Điều này cho thấy, việc mẫu sedan đầu bảng của Mazda đã chính thức "khai tử" tại Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở. Như vậy, chỉ trong khoảng 1 năm trở lại đây, Mazda6 là mẫu xe thứ hai của hãng ô tô Nhật Bản ngừng bán tại Việt Nam sau mẫu bán tải BT-50.

Trên thực tế, Mazda6 dừng bán tại thị trường Việt Nam đã được giới chuyên gia dự báo trước bởi mẫu sedan cỡ D này cũng đã bị "khai tử" tại nhiều nước như Mỹ hay Nhật Bản lần lượt vào các năm 2021 và 2024 để nhường chỗ cho các mẫu xe gầm cao, vốn hợp thị hiếu với người dùng hơn.

Tại thị trường Việt Nam, doanh số của Mazda6 đạt đỉnh vào khoảng năm 2016 với 3.234 chiếc được bán ra, gần ngang ngửa với Toyota Camry (4.674 chiếc).

Tuy nhiên, những năm sau đó chứng kiến sự trượt dài của mẫu xe này với tổng doanh số loanh quanh mức trên dưới 1.000 chiếc/năm. Năm 2024, chỉ có 612 chiếc Mazda6 được bàn giao tới tay khách Việt.

Không chỉ riêng Mazda6, cả phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam đều đang dần hụt hơi khi người dùng ngày càng chuộng các mẫu xe gầm cao như SUV và crossover. Sau khi Mazda6 rời sân chơi, phân khúc vốn kén khách này chỉ còn lại 3 cái tên là Toyota Camry, KIA K5 và Honda Accord cùng một vài mẫu xe Trung Quốc ít tên tuổi hơn.

Trước đó, phân khúc sedan cỡ D còn có sự góp mặt của Ford Mondeo, Hyundai Sonata và Nissan Teana, tuy nhiên những mẫu xe này cũng sớm "một đi không trở lại" vào các năm 2012, 2015 và 2018 bởi các lý do khác nhau.

Mazda6 dừng bán, Toyota Camry gần như 'một mình một ngựa' ở phân khúc sedan cỡ D. Ảnh: TMV

Việc Mazda6 "rời cuộc chơi" tại Việt Nam khiến không ít người tiếc nuối, bởi đây là cái tên xuất hiện thuộc hàng sớm nhất phân khúc sedan cỡ D, gắn liền với nhiều thế hệ người dùng xe Việt Nam trong gần 30 năm qua.

Năm 1996, mẫu sedan Mazda 626 - tiền thân của Mazda6 lần đầu được nhập khẩu về Việt Nam qua các công ty tư nhân nhỏ lẻ, được nhiều người nhớ tới nhờ vận hành bền bỉ và thiết kế lịch lãm. Đến năm 2002, Mazda 626 chính thức đổi tên là Mazda6 trên thị trường toàn cầu.

Đến năm 2011, hãng Mazda bắt tay với đối tác Trường Hải (THACO) ký hợp tác chiến lược để nhập khẩu và lắp ráp trong nước các dòng xe của hãng. Năm 2014, mẫu Mazda6 thế hệ mới lắp ráp tại nhà máy Chu Lai chính thức được ra mắt. Một thời gian dài sau đó, mẫu xe là đối thủ số 1 của Toyota Camry ở phân khúc sedan cỡ D nhờ thiết kế đẹp, giá bán hợp lý. Tại thời điểm hiện tại, xe vốn có 3 phiên bản với giá dao động từ 799-899 triệu đồng.

Sau gần 3 thập kỷ, việc Mazda6 ngừng sản xuất sẽ khép lại một hành trình dài của một mẫu xe sang trọng, trẻ trung ở phân khúc sedan D, đã từng góp phần làm nên tên tuổi thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam.

Bạn có đánh giá gì về mẫu Mazda6? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!