Kylian Mbappe đã quen với việc phá vỡ những giới hạn. Trong chiến thắng 3-1 của Pháp trước Senegal ở trận ra quân World Cup 2026, anh chạm đến cột mốc đặc biệt hơn.

Cú đúp vào lưới Senegal giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển Pháp lên 58. Anh chính thức vượt qua Olivier Giroud (57 bàn) để độc chiếm vị trí số 1 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Nhìn lại hành trình của Mbappe cùng tuyển Pháp, đây là một cuộc thăng tiến gần như không có điểm dừng.

Mbappe ăn mừng siêu phẩm ấn định kết quả 3-1 trước Senegal. Ảnh: FFF

Từ chàng trai 19 tuổi bùng nổ tại World Cup 2018, ghi bàn trong trận chung kết và giúp “Les Bleus” lên ngôi vô địch, Mbappe đã trở thành biểu tượng lớn nhất của bóng đá Pháp hậu thế hệ Zinedine Zidane.

Tuy nhiên, kỷ lục 58 bàn chỉ là một phần của câu chuyện. Điều khiến thế giới bóng đá thực sự kinh ngạc là thành tích của anh tại các kỳ World Cup.

Hai bàn thắng vào lưới Senegal đã nâng tổng số pha lập công của Mbappe ở sân chơi World Cup lên con số 14.

Thành tích đó giúp anh vượt qua huyền thoại Just Fontaine (13 bàn) để trở thành cầu thủ Pháp ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Fontaine từng tạo nên kỳ tích gần như không thể lặp lại với 13 bàn chỉ trong một giải đấu năm 1958.

Không dừng lại ở đó, 14 bàn thắng cũng đưa Mbappe lên nhóm những chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup. Anh hiện chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose đúng hai pha lập công.

Với việc World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu và tuyển Pháp vẫn được xem là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu, cơ hội để Mbappe san bằng hoặc vượt qua huyền thoại người Đức là hoàn toàn khả thi.

Mới 27 tuổi, Mbappe đã là nhà vô địch thế giới, vua phá lưới World Cup, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Pháp và giờ là chân sút số một của bóng đá Pháp tại các kỳ World Cup.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, World Cup 2026 hoàn toàn có thể là giải đấu mà Mbappe vươn lên vị trí số 1 trong lịch sử ghi bàn của sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Top 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Pháp

Hạng Cầu thủ Bàn thắng Số trận 1 Kylian Mbappe 58 99 2 Olivier Giroud 57 137 3 Thierry Henry 51 123 4 Antoine Griezmann 44 137 5 Michel Platini 41 72 6 Karim Benzema 37 97 7 David Trezeguet 34 71 8 Zinedine Zidane 31 108 9 Just Fontaine 30 21 10 Jean-Pierre Papin 30 54

Top 7 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup (cầu thủ in đậm còn thi đấu)