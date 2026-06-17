Video bàn thắng Pháp 3-1 Senegal (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Pháp: Mbappe (66', 90'+6), B. Barcola (82')

Senegal: Ibrahim Mbaye (90'+5)

Đội hình ra sân

Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Doue (R. Cherki 87'), Dembele (B. Barcola 80'), Mbappe

Senegal: Edouard Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakharte, Diouf, Camara (H. Diarra 76'), Pape Gueye (P. Ciss 88'), Ismaila Sarr (I. Mbaye 75'), Idrissa Gueye (I. Ndiaye 83'), Mané, Nicolas Jackson (B. Dieng 83')