Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Video bàn thắng Pháp 3-1 Senegal (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Pháp: Mbappe (66', 90'+6), B. Barcola (82')
Senegal: Ibrahim Mbaye (90'+5)
Đội hình ra sân
Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Doue (R. Cherki 87'), Dembele (B. Barcola 80'), Mbappe
Senegal: Edouard Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakharte, Diouf, Camara (H. Diarra 76'), Pape Gueye (P. Ciss 88'), Ismaila Sarr (I. Mbaye 75'), Idrissa Gueye (I. Ndiaye 83'), Mané, Nicolas Jackson (B. Dieng 83')
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