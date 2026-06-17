Kết quả World Cup hôm nay
Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
I 17/06 02:00 Trận 17 Pháp 3-1 Senegal VTV3, VTV6
I 17/06 05:00 Trận 18 Na Uy vs Iraq VTV3, VTV6
J 17/06 08:00 Trận 19 Argentina vs Algeria VTV3, VTV6
J 17/06 11:00 Trận 22 Áo vs Jordan VTV3, VTV6