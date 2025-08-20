Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025

19/08

16:30

Tranh hạng 3: Việt Nam 3-1 Thái Lan

FPT Play, VTV5

19/08

20:00

Chung kết: U23 Australia 1-0 Myanmar

FPT Play, VTV5

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1

20/08

02:00

Real Madrid 1-0 Osasuna

SCTV 15

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

20/08

02:00

G.Rangers 1-3 Club Brugge

Crvena Zvezda 1-2 AEP Paphos

Ferencvarosi 1-3 FK Qarabag

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/64

20/08

01:45

Tranmere Rovers 1-1 Burton (pen 4-5)

COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8

20/08

05:00

Velez Sarsfield - Fortaleza

20/08

07:30

Racing Club - Penarol

Sao Paulo - Atletico Nacional

COPA SUDAMERICANA 2025 – VÒNG 1/8

20/08

05:00

Huracan - Once Caldas

20/08

07:30

Fluminense - America de Cali

Mushuc Runa - Independiente del

SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – BÁN KẾT

19/08

19:00

Al Nassr 2-1 Al Ittihad

CÚP QG AUSTRALIA 2025 – TỨ KẾT

19/08

16:30

Heidelberg United 4-0 Wellington Phoenix

