|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025
|
19/08
16:30
|
Tranh hạng 3: Việt Nam 3-1 Thái Lan
|
FPT Play, VTV5
|
19/08
20:00
|
Chung kết: U23 Australia 1-0 Myanmar
|
FPT Play, VTV5
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
20/08
02:00
|
Real Madrid 1-0 Osasuna
|
SCTV 15
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
20/08
02:00
|
G.Rangers 1-3 Club Brugge
|
Crvena Zvezda 1-2 AEP Paphos
|
Ferencvarosi 1-3 FK Qarabag
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/64
|
20/08
01:45
|
Tranmere Rovers 1-1 Burton (pen 4-5)
|
COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8
|
20/08
05:00
|
Velez Sarsfield - Fortaleza
|
20/08
07:30
|
Racing Club - Penarol
|
Sao Paulo - Atletico Nacional
|
COPA SUDAMERICANA 2025 – VÒNG 1/8
|
20/08
05:00
|
Huracan - Once Caldas
|
20/08
07:30
|
Fluminense - America de Cali
|
Mushuc Runa - Independiente del
|
SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – BÁN KẾT
|
19/08
19:00
|
Al Nassr 2-1 Al Ittihad
|
CÚP QG AUSTRALIA 2025 – TỨ KẾT
|
19/08
16:30
|
Heidelberg United 4-0 Wellington Phoenix
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan