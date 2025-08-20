Real Madrid bước vào trận mở màn La Liga 2025/26 gặp Osasuna với không ít khó khăn. Do vừa thi đấu tại FIFA Club World Cup 2025 và dừng chân ở bán kết trước PSG, đội bóng Hoàng gia đã xin hoãn trận ra quân vì lo ngại thể lực cầu thủ chưa đảm bảo. Tuy nhiên, đề nghị này không được ban tổ chức chấp thuận, buộc họ phải thi đấu đúng lịch.

Dù Osasuna vốn là đối thủ “ưa thích” của Real trong hơn một thập kỷ qua (17 thất bại sau 23 lần chạm trán từ năm 2011), trận đấu này lại không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Xabi Alonso.

Kết quả vòng 1 La Liga

Trong đội hình xuất phát, Mbappe sát cánh cùng Vinicius trên hàng công, còn Arda Guler được trao cơ hội thay thế Jude Bellingham chấn thương. Hàng thủ có nhiều gương mặt mới như Dean Huijsen, Arnold và Alvaro Fernandez.

Hiệp 1, Real thi đấu khá thận trọng, tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Sang đầu hiệp 2, Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh thực hiện thành công quả penalty, mở tỷ số cho Los Blancos.

Sau bàn thắng, Real không tạo thêm được nhiều sức ép. Arda Guler có cú sút xa dội xà ngang đáng tiếc ở phút 63 nhưng chung cuộc, đội bóng thủ đô chỉ thắng tối thiểu 1-0 trước Osasuna.

Chiến thắng nhọc nhằn này giúp Real Madrid khởi đầu mùa giải La Liga 2025/26 bằng 3 điểm, nhưng rõ ràng HLV Xabi Alonso vẫn còn nhiều việc phải làm để tìm lại sức mạnh vốn có.

Đội hình ra sân:

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold (Carvajal 68'), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Fernandez, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Ceballos 90'), Brahim Díaz (Mastantuono 68'), Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Gonzalo García 78').

Osasuna: Sergio Herrera, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Juan Cruz (Ruben Garcia 85'), Valentin Rosier, Lucas Torro, Jon Moncayola, Abel Bretones, Aimar Oroz (Moi Gómez 78'), Ante Budimir, Ruben Garcia (Victor Munoz 66').