Kylian Mbappe một lần nữa là cái tên nổi bật nhất trên hàng công ở sân chơi World Cup. Với 10 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, tiền đạo tuyển Pháp chính thức giành Chiếc giày vàng World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trong cuộc đua ghi bàn.

Đây là lần thứ hai Mbappe đánh bại Messi để giành danh hiệu cá nhân danh giá này. Tại World Cup 2022, ngôi sao người Pháp cũng là chủ nhân Chiếc giày vàng với 8 pha lập công, trong khi Messi xếp sau với 7 bàn thắng.

Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 - Ảnh: 433

Không chỉ vậy, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid còn trở thành cầu thủ đầu tiên giành hai Chiếc giày vàng World Cup liên tiếp, điều chưa một chân sút nào làm được trước đây.

World Cup 2026 cũng chứng kiến Mbappe vượt qua chính Messi ở một cột mốc đặc biệt khác. Sau cú đúp vào lưới tuyển Anh trong trận tranh hạng Ba, thủ quân Les Bleus nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 22 bàn sau 22 trận, nhiều hơn Messi 1 bàn, để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Ở tuổi 27, Mbappe mới chỉ trải qua kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp nhưng đã nắm giữ hàng loạt kỷ lục của giải đấu.

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