2h ngày 9/4, sân Công viên các Hoàng tử:

Dù PSG phải trải qua vòng play-off nhưng họ không mấy khó khăn vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 8-2. Trong lúc Liverpool lội ngược dòng đánh bại Galatasaray 4-1, sau khi để đối thủ dẫn trước ở lượt đi.

Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Mới mùa trước, chính PSG loại Liverpool ra khỏi vòng 16 đội. Đại diện nước Pháp cũng tỏ ra trên cơ khi đụng độ những CLB đến từ xứ sở sương mù thời gian gần đây.

Đoàn quân Luis Enrique bất bại 6 trận liền trước các đội bóng Anh tại Champions League (thắng 5, hòa 1), bao gồm việc khuất phục Tottenham 5-3 và hòa Newcastle 1-1 ở vòng bảng, cùng như hạ Liverpool, Aston Villa, Chelsea và Chelsea mùa trước.

Quả bóng vàng Dembele phong độ thất thường, nhưng Enrique vẫn còn nhiều quân bài trong tay áo như Desire Doue hay đặc biệt là Khvicha Kvaratskhelia.

Kể từ đầu mùa, tiền đạo người Georgia tham gia vào 11 bàn thắng với 7 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo trên sân đấu Champions League.

Các cầu thủ PSG càng thêm tự tin bước vào cuộc chạm trán Liverpool khi họ không thua 7 trận đấu loại trực tiếp gần nhất ở cúp châu Âu (thắng 6, hòa 1).

Đương nhiên, Liverpool rất muốn chấm dứt chuỗi trận ấn tượng đó của đối thủ. Tuy vậy, họ cần bước qua giai đoạn sa sút hiện tại.

PSG đánh bại Liverpool mùa trước - Ảnh: PA

Đội bóng của Arne Slot chỉ thắng được 2 trận kể từ đầu tháng ba. Liverpool cũng thua cả hai trận vừa qua, 1-2 trước Brighton và thảm bại 0-4 Man City tại tứ kết FA Cup.

Khi chiến lược gia người Hà Lan phải chịu áp lực lớn, một kết quả tốt khi đối đầu PSG sẽ là liều thuốc tinh thần lớn.

Thế nhưng, Công viên các Hoàng tử là nơi đi dễ khó về. Trong bối cảnh hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn, Liverpool nguy cơ phải nhận nhiều bàn thua trước nhà ĐKVĐ Champions League.

Dự đoán: PSG thắng 3-1

Thông tin lực lượng

PSG: Barcola và Fabian Ruiz chấn thương.

Liverpool: Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo và Isak vắng mặt vì chấn thương. Salah và Frimpong sẵn sàng tái xuất.

Đội hình dự kiến

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.