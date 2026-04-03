Trong một chia sẻ mới đây, Mbappe thẳng thắn thừa nhận, bản thân ít chịu tham gia phòng ngự cùng Real Madrid. Dù vậy, anh có thêm rằng, điều đó tùy vào từng thời điểm, “nhưng khi tôi làm vậy, nó tạo tác động cho cả đội”.

Mbappe mang đến những bàn thắng cho Real Madrid, nhưng cũng vấp phải những chê trách gây ra sự mất cân bằng trong đội, cũng một phần bởi việc không chịu tham gia phòng ngự của anh, từ lúc HLV Ancelotti còn nắm đội, sau đó là Xabi Alonso và giờ là Arbeloa.

Khi được hỏi về những phát ngôn của chân sút tuyển Pháp, trước chuyến làm khách Mallorca của Real Madrid, lúc 21h15 ngày 4/4, HLV Alvaro Arbeloa nhấn mạnh rằng, mặc dù mỗi cầu thủ có trách nhiệm phòng ngự khác nhau, nhưng trên hết cần sự lăn xả, chiến đấu hết mình của toàn đội, nếu muốn chiến thắng danh hiệu.

“Tôi tin rằng, Mbappe hoàn toàn gắn bó với tập thể Real Madrid và hiểu những gì tôi yêu cầu ở cậu ấy. Không chỉ với Mbappe, mà Vinicius, Brahim Diaz và toàn bộ hàng công cũng vậy.

Mọi người đều biết vai trò của mình: tiền đạo thì phòng ngự ít hơn hậu hệ, nhưng bù lại, họ tấn công nhiều hơn.

Điều quan trọng nhất là Real Madrid luôn phải gắn kết cùng nhau trong suốt trận – cả cầu thủ dự bị ngồi ngoài, 11 người chiến đấu trên sân. Ở giai đoạn này của mùa giải, nhiệm vụ chính của chúng tôi là nỗ lực hết mình trong từng trận.

Với tài năng của những cầu thủ này, họ chính là người tạo ra sự khác biệt và mang về chiến thắng. Nhưng điều đó chỉ đến khi họ toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình”.

Real Madrid hiện đứng thứ 2 tại La Liga, kém Barca 4 điểm, sau 29 vòng đấu. Ở Cúp C1, họ vừa loại đẹp Man City, chuẩn bị đấu Bayern Munich tại vòng tứ kết.

Mbappe đến Real Madrid để có thể giành chiếc Cúp C1 danh giá, cũng như chiến thắng Quả bóng vàng và thông điệp của Arbeloa: để có thể biến điều đó thành hiện thực, anh cần phải hi sinh cho đội nhiều hơn – chịu tham gia phòng ngự hơn nữa!