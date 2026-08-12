Trở lại Real Madrid lần thứ 2, nhưng đúng mùa hè có World Cup nên Jose Mourinho phải chờ đến sát mùa giải mới bắt đầu, mới có thể đủ quân số.

Mbappe muốn cho cả thế giới thấy anh đang yêu và được yêu. Ảnh: Justjared

Vào thứ Hai đầu tuần (10/8), những Kylian Mbappe, Cucurella, Ibrahima Konate, Tchouameni đã hội quân cùng Real Madrid, sau kỳ nghỉ. Chỉ duy nhất còn thiếu Jude Bellingham, do có buổi chụp hình ở London – đã được Mourinho và Real Madrid cho phép, nên gia nhập đội muộn nhất.

Sau 2 mùa giải trắng tay danh hiệu, lãnh đạo Real Madrid đang chờ Mourinho thay đổi tình hình trên sân cũng như không khí phòng thay đồ, trong đó có việc Mbappe và Bellingham không ưa nhau, Vinicius cũng không thể tạo thành bộ 3 vì đội, khi ai cũng muốn mình là nhất.

Bạn gái xinh đẹp của Mbappe

Vì bạn gái mà Mbappe cuối cùng cũng đã biết lái xe. Ảnh: Justjared

Mbappe khép lại World Cup 2026, thành công về mặt cá nhân – giành Vua phá lưới giải với 10 bàn, nhưng không thể giúp Pháp thăng hoa – bị loại bởi Tây Ban Nha ở bán kết.

Bên ngoài sân cỏ, thời gian này Mbappe đang rất hạnh phúc trong tình yêu, với bạn gái xinh đẹp là diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha, Ester Exposito.

Khác với thói quen trước đây thường giữ rất kín chuyện tình cảm, lần này Mbappe dường như muốn cho cả thế giới biết, anh đang yêu Ester Exposito, thoải mái bày tỏ cử chỉ thân mật, mỗi khi họ bên nhau.

Người hâm mộ đặc biệt chú ý ánh mắt Mbappe nhìn Mourinho. Ảnh; Madrid Zone

Ông thầy người Bồ dõi theo Mbappe tập. Ảnh: RMFC

Trong những hình ảnh được ghi lại trong thời gian cuối kỳ nghỉ trước khi về ‘điểm danh’ Mourinho, cùng Real Madrid chuẩn bị cho mùa giải mới, Mbappe được trông thấy đắm đuối ‘khóa môi’ bạn gái.

Dưới thời Mourinho, Mbappe được kỳ vọng tiếp tục phát huy khả năng ghi bàn, nhưng tạo ảnh hưởng hơn nữa đến Real Madrid để mang về các danh hiệu.