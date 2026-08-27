Trận đấu bù vòng 1 La Liga của rất nhiều cảm xúc. Chiếc cúp World Cup được trưng bày, Jose Mourinho tái xuất trên sân Bernabeu, Kylian Mbappe ghi 3 bàn, Jude Bellingham có 2 pha kiến tạo, khán giả lúc huýt sáo, lúc phấn khích.

Cucurella giới thiệu danh hiệu World Cup. Ảnh: RMCF

Nhiều trận đấu cùng tồn tại trong một trận, nhưng trận đấu thực sự đã thuộc về Real Madrid nhờ nguồn năng lượng nguyên tử. Real Madrid còn thiếu những miếng phối hợp tự động, nhưng thừa cầu thủ giỏi nên vẫn có thể xoay xở.

Mourinho đã có đủ hành khách trên chuyến tàu, nhưng có vẻ họ chưa ở cùng một trạng thái. Vì thế, ông tiếp tục sử dụng đội hình như ở Cornella, với Arda Guler và Bellingham đá chính cho đến khi Yan Diomande đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Real Madrid nhập cuộc không quá nhanh, tích cực tranh chấp để giành lại bóng nhưng không quá đà, trong khi Dumfries liên tục dâng lên, còn Guler có xu hướng bó vào trung lộ.

Cơ hội tốt đầu tiên thuộc về Vinicius, nhưng anh không thắng được thủ môn Remiro.

Phía bên kia, Oyarzabal chuyền xuống sát biên ngang, Sergio Gomez vô lê chân trái ở góc rất hẹp đi chệch cột dọc - khiến Bernabeu xuất hiện tiếng huýt sáo.

Thế cân bằng được phá vỡ ở phút 40. Valverde di chuyển quãng đường dài trước khi chọc khe, Mbappe băng vào vòng cấm tiếp bóng chân phải rồi sút chân trái tung lưới.

Ngay trước giờ nghỉ, Real Madrid thiếu tập trung, bóng bật Konate trở thành cơ hội để Sucic ghi bàn gỡ hòa.

Sau giờ nghỉ, Mourinho tung Marc Cucurella vào sân. Trước đó, anh xuất hiện tại Bernabeu để mang chiếc cúp World Cup đi qua hành lang danh dự do cầu thủ hai đội tạo nên.

Một hình hài mới xuất hiện, các vị trí thi đấu tốt hơn rõ ràng, từ Bernardo Silva đến Arda Guler với những pha bóng khiến người ta say mê.

Mourinho nở nụ cười ngày trở lại Bernabeu. Ảnh: RMCF

Cơ hội liên tiếp xuất hiện. Phút 60, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Bellingham bật tường một chạm để Mbappe di chuyển nhanh trong vòng cấm hạ Remiro.

Đúng 8 phút sau, bàn thứ 3 đến với chủ nhà. Bellingham nhảy múa trước khi sút bật hậu vệ đội khách. Anh không bỏ cuộc mà quyết giành lại bóng, tiếp tục khiêu vũ và chuyền ngang để Vinicius đệm vào lưới trống từ khoảng cách 1 mét.

Bữa tiệc bàn thắng khép lại bằng màn đáp lễ của Vinicius: sau các động tác vờn bóng, anh chuyền “xâu kim” hậu vệ Sociedad giúp Mbappe thoát xuống hoàn tất hat-trick và ấn định kết quả 4-1.

Mbappe rời sân trong tràng pháo tay. Anh cười, Mourinho cũng cười.

Bàn thắng:

Real Madrid: Mbappe 40’, 60’, 80’, Vinicius 68’.

Sociedad: Sucic 44’.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Carreras; Valverde, Bernardo Silva; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Beitia, Martin, Gomez; Herrera, Turrientes; Kubo, Sucic, Ochieng; Oyarzabal.