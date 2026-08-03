Theo OK Diario, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha không khỏi đau đầu, ‘mất ngủ’ với Real Madrid, với những vấn đề phải đối mặt trước mùa giải mới.

Nguồn trên tiết lộ, điều Jose Mourinho lo lắng nhất trong lần thứ 2 trở lại Bernabeu này là vấn đề thể lực của đội, với quãng thời gian không đủ chuẩn bị cho mùa giải mới.

Mourinho đối mặt với không ít thách thức trong lần thứ 2 trở lại Real Madrid. Ảnh: Defensa

Sau trận hòa 2-2 với Fiorentina, một trận đấu mà kết quả không là vấn đề quan trọng nhất, Mourinho thấy rõ thêm vấn đề của Real Madrid: sự mệt mỏi của đội.

Trong hiệp 1, đội bóng áo trắng cho thấy nhịp độ chơi rất cao, với cường độ và tốc độ cao khu vực giữa sân. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, tình hình hoàn toàn thay đổi: các cầu thủ lộ sự mệt mỏi, gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi.

Còn không đầy 3 tuần nữa Real Madrid bước vào trận đầu tiên của La Liga 2026/27, nhưng Mourinho chưa thể làm việc với các cầu thủ chủ chốt của đội.

Những Vinicius, Brahim Diaz hay Bernardo Silva hôm nay (3/8) mới có mặt, trong khi Mbappe, Jude Bellingham, Cucurella, Tchouameni,… chỉ trở lại vào ngày 7/8.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Mourinho chuẩn bị có cuộc gặp riêng với Vinicius và hi vọng sẽ sớm giải quyết chuyện tương lai (về hợp đồng).

Mourinho phải giải quyết vấn đề mẫu thuẫn giữa Mbappe và Jude Bellingham, 2 ngôi sao cạnh tranh quyền lực trên sân lẫn phòng thay đồ. Ảnh: EFE

Trong khi đó, ông cũng phải giải quyết chuyện “không ưa nhau” giữa Mbappe và Jude Bellingham, cả trong và ngoài sân, khi cả 2 đều muốn nắm quyền lãnh đạo cao nhất.

Mourinho đang chờ đợi cuộc gặp đầu tiên đầy đủ với các trụ cột của mình, cũng như cùng cả đội Real Madrid tập luyện cho mùa giải mới.

Bởi một mùa hè có World Cup nên cựu thuyền trưởng MU biết rõ không thể có thời gian chuẩn bị như ý dẫn đến lo ngại sự thiếu tinh thần đồng đội, thể lực chưa hoàn toàn đảm bảo có thể ảnh hưởng đến phong độ Real Madrid trong những tháng đầu tiên của mùa giải.

Hãy chờ xem ‘người đặc biệt’ sẽ tháo gỡ những vấn đề phải đối mặt như thế nào, trong nhiệm kỳ thứ 2 đầy thách thức tại Real Madrid, đội trắng tay danh hiệu trong 2 mùa gần nhất.