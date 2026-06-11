Tuyển Anh được nhà chiêm tinh Greenstone Lobo dự đoán tiến xa tại World Cup 2026 – giải đấu diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada, chính thức khởi tranh vào 2h đêm nay (12/6).

Với thành tích toàn thắng tại vòng loại và không thủng lưới, tuyển Anh nằm trong số các ứng cử viên sáng giá để chấm dứt cơn khát 60 năm chờ đợi danh hiệu World Cup, kể từ lần đầu tiên và duy nhất đến nay (1966).

Tuyển Anh được nhà chiêm tinh nổi tiếng tiên đoán sẽ vô địch World Cup 2026. Ảnh: DAZN Football

Opta đánh giá, Anh là đội có tỷ lệ thắng World Cup 2026, cao thứ 3 trên BXH, sau Tây Ban Nha và Pháp.

Còn theo nhà chiêm tinh Greenstone Lobo, tuyển Anh do Thomas Tuchel dẫn dắt, sẽ ẵm cúp vàng thế giới ở mùa hè này.

“Năm 2018, tôi dự đoán Pháp. Năm 2022, tôi dự đoán Argentina và giờ tôi sắp nói điều có thể khiến hàng triệu người cảm thấy khó chịu.

Trong nhiều thập kỷ qua, tuyển Anh phải gánh chịu áp lực, sự kỳ vọng, nỗi đau và định mệnh còn dang dở. Những thế hệ vàng đến rồi đi. Thay đổi HLV, thay đổi cầu thủ, và danh hiệu thì vẫn chưa chạm vào được.

Các bạn có thể chế giễu, cười nhạo hay lưu video này lại để sau cà khịa tôi, nhưng hãy nghe cho rõ: Bóng đá cuối cùng cũng trở về nhà. Tuyển Anh sẽ vô địch World Cup 2026. Nếu thầy trò Thomas Tuchel không ẵm cúp, hãy hủy theo dõi tôi”.

Tuyển Anh bắt đầu hành trình chinh phục World Cup, bằng trận ra quân bảng L, gặp Croatia (3h ngày 18/6), tiếp theo là Ghana (3h ngày 24/6) và Panama (4h ngày 28/6).