Tiết lộ gây sốc

Một chẩn đoán sai từ bộ phận y tế Real Madrid đã khiến chấn thương đầu gối của Kylian Mbappe trở nên nghiêm trọng hơn và làm chậm quá trình hồi phục.

Mbappe dính chấn thương ngày 7/12/2025 trong trận gặp Celta Vigo. Theo tiết lộ của nhà báo Daniel Riolo (RMC Sport), anh bị đau ở đầu gối trái, nhưng các bác sĩ phân tích hình ảnh cộng hưởng từ của đầu gối phải. Các nguồn tin từ CLB không phủ nhận thông tin này.

Y tế Real Madrid xử lý nhầm chấn thương Mbappe. Ảnh: EFE

Tiền đạo người Pháp vắng mặt trận tiếp theo ngày 10/12 gặp Man City. Tuy nhiên, dựa trên chẩn đoán sai, anh thi đấu trọn vẹn 90 phút trận gặp Alaves ngày 14/12; tiếp tục chơi hết trận Talavera ở Cúp Nhà Vua (17/12) và Sevilla (20/12), dù các cơn đau không hề giảm.

Sau đó đội được nghỉ Giáng sinh đến 30/12. Trong buổi tập mở tại Valdebebas, anh vẫn tỏ ra khó chịu ở đầu gối trái. Ngày hôm sau, các xét nghiệm lại được thực hiện và Real Madrid thông báo chẩn đoán “bong gân đầu gối trái”.

Ít ngày sau, Real Madrid đưa Niko Mihic trở lại phụ trách bộ phận y tế. Ngày 13/1, Mbappe xuất hiện trên sân tập trong buổi tập đầu tiên của HLV Alvaro Arbeloa tại Valdebebas.

Kể từ khi chấn thương trước Celta, Mbappe liên tục ra vào danh sách thi đấu. Cuối cùng, anh quyết định tìm một đánh giá khác tại Paris, cùng với Mihic.

Ngày 25/2, anh vắng mặt ở Bernabeu trong trận lượt về play-off Champions League gặp Benfica, sau khi đá trọn trận Osasuna. Anh ở lại Paris đến ngày 8/3, chuyến đi mang tính bước ngoặt cho quá trình hồi phục.

Tức giận và lo lắng

Trong một sự kiện quảng cáo, Mbappe chia sẻ: “Tôi may mắn tìm được chẩn đoán chính xác khi đến Paris và chúng tôi đã xây dựng được kế hoạch tốt nhất để trở lại đỉnh cao.

Mbappe tức giận và lo lắng. Ảnh: EFE

Có rất nhiều thất vọng, tức giận và cả lo lắng. Đã có lúc tôi không biết mình gặp vấn đề gì. Tôi đã không trải qua giai đoạn đó một cách tốt đẹp”.

Người trực tiếp xử lý lại tình trạng dây chằng chéo sau của Mbappe là bác sĩ Bertrand Sonnery-Cottet, chuyên gia phẫu thuật dây chằng tại Centre Orthopodique Santy (Lyon). Ông từng phẫu thuật cho Zlatan Ibrahimovic năm 2022.

Mbappe ở Paris đến 8/3 theo phác đồ điều trị mới. Ngày 11/3, anh trở lại tập luyện cùng Real Madrid và ngày 17/3 đã thi đấu vài phút trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Man City.

Kế hoạch mới, với chẩn đoán chính xác, đã phát huy hiệu quả. Cuối tuần trước, anh chơi thêm 26 phút trong trận derby với Atletico Madrid.

Sau khi trở lại, Mbappe sẽ đối mặt với giai đoạn quyết định của mùa giải: cuộc đua La Liga, hai lượt tứ kết Champions League với Bayern Munich.