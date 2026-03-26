Do bị viêm cơ đầu gối, Mbappe đã vắng mặt trong 5 trận đấu của Real Madrid, bắt đầu từ lượt về play-off Cúp C1 đấu Benfica, cũng như bao gồm đại chiến lượt đi vòng 16 đội với Man City.

Mbappe được cho bị bác sĩ Real Madrid khám nhầm chân. Ảnh: Defensa

Tuy nhiên, anh đã tái xuất ít phút ở lượt về Man City 1-2 Real Madrid, sau đó vào sân từ phút 64 ở derby Madrid đội nhà thắng 3-2 Atletico cuối tuần qua.

Mbappe đã được HLV trưởng Didier Deschamps triệu tập lên tuyển Pháp ở đợt tập trung tháng 3 này, trong sự kém vui của fan Real Madrid lo ngại anh có thể tái phát chấn thương.

Nhưng Mbappe đã đảm bảo với người hâm mộ rằng, bản thân đã hoàn toàn khỏe mạnh, sẵn sàng ra sân ngay từ đầu ở trận giao hữu Pháp vs Brazil đêm nay (3h ngày 27/3):

“Hiện 2 đầu gối của tôi đều ổn. Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây (cùng tuyển Pháp), hoàn toàn khỏe mạnh và sung sức. Tôi sẵn sàng thi đấu, sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Nhưng HLV Deschamps sẽ quyết định điều đó”.

Chân sút 27 tuổi cho biết hiện bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, sẵn sàng ra sân ngay từ đầu trận Pháp vs Brazil đêm nay. Ảnh: X K.M

Về tình hình của Mbappe, thuyền trưởng tuyển Pháp cho hay, tiền đạo Real Madrid có thể đá chính, nhưng khả năng sẽ không chơi trọn vẹn cả trận giao hữu với Brazil.

Liên quan đến ồn ào đội ngũ y tế Real Madrid khám nhầm chân (chẩn đoán ở chân phải thay vì chân trái bị đau), Mbappe lên tiếng bác bỏ: “Thông tin cho rằng họ kiểm tra nhầm đầu gối của tôi là không đúng. Giữa tôi và đội ngũ y tế Real Madrid vẫn luôn có sự trao đổi rõ ràng.

Có lẽ tôi phải gián tiếp chịu trách nhiệm cho tình huống này. Khi bạn không lên tiếng giải thích, mọi người sẽ lợi dụng điều đó để suy diễn”.