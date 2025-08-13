Tương lai của Gianluigi Donnarumma nhiều khả năng không còn gắn với PSG khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 kết thúc – ngày 1/9.

HLV Luis Enrique quyết định trao suất bắt chính cho tân binh Lucas Chevalier – thủ môn người Pháp được mua từ Lille với giá 40 triệu euro – loại Donnarumma khỏi danh sách dự Siêu cúp châu Âu.

Pep Guardiola ngưỡng mộ và muốn đưa Donnarumma về Man City. Ảnh: Imago

Donnarumma, còn hợp đồng đến 2026, không chấp nhận đề nghị gia hạn kèm điều khoản tăng lương theo số trận và thành tích, trong khi PSG không muốn để anh ngồi dự bị cả mùa.

Ngay khi biết tin Chevalier sẽ bắt chính, thủ môn 25 tuổi tính tới việc sang Premier League – môi trường mà anh từng bày tỏ hứng thú.

MU từng liên hệ với đội ngũ của Donnarumma để tìm hiểu tình hình. Giờ đây, Man City cũng gia nhập cuộc đàm phán – theo yêu cầu của Pep Guardiola.

Một số nguồn tin cho biết Man City đang là đội chiếm ưu thế rõ rệt so với MU trong cuộc đua giành chữ ký thủ môn người Italia.

City sẵn sàng trả mức phí khoảng 40 triệu euro – gần con số 50 triệu euro mà PSG mong muốn – cao hơn so với đề nghị trước đó mà MU đưa ra.

Hơn nữa, Man City là ứng viên vô địch Premier League 2025/26, đồng thời được tham dự Champions League. Đây là bất lợi đối với MU.

Gần đây, Pep Guardiola nói rằng ông ngưỡng mộ Donnarumma. Vì thế, dù mua James Trafford nhưng Man City vẫn ưu tiên ký đội trưởng tuyển Italia.

Bản hợp đồng với Donnarumma giúp nâng cấp chất lượng cho Man City, để đảm bảo cơ hội cạnh tranh chức vô địch bóng đá Anh, cũng như Champions League.

PSG không muốn mất Donnarumma như trường hợp của Kylian Mbappe năm ngoái. Vì thế, đây là cơ hội vàng để Man City nâng cấp vị trí “người gác đền”.

Ở chiều ngược lại, Man City dự kiến sẽ đồng ý bán Ederson cho Galatasaray.