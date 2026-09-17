Sáng 17/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Hoài An, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vụ cháy nhà trong đêm đã khiến gia đình người phụ nữ đơn thân rơi vào cảnh trắng tay.

Khoảng 21h30 tối qua (16/9), ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Minh Ng. (trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Chị Ng. bật khóc bên ngôi nhà bị cháy. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự xã Sơn Tây, cán bộ thôn Kim Thành, người dân địa phương và lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lớn, ngọn lửa lan nhanh đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cùng tài sản mà chị Ng. chắt chiu, gom góp suốt nhiều năm.

Chị Ng. chia sẻ, số tiền 120 triệu đồng dành dụm để chuẩn bị lo việc đất đai được cất dưới giường ngủ cũng bị cháy theo ngôi nhà.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Sơn Tây, sau sự việc, địa phương đã tới động viên, thăm hỏi gia đình chị Ng.

"Chị Ng. là mẹ đơn thân nuôi hai người con. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sau sự việc, chính quyền địa phương mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của bà con để chị có thêm điều kiện vượt qua biến cố, từng bước ổn định cuộc sống", Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho hay.