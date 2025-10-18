Bằng tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Kim Nhung do GS.TSKH Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM ký ngày 28/8/2025.

ThS. Phạm Văn Sỹ, Phó Trưởng khoa Khoa học xã hội và Quan hệ công chúng, Trưởng ngành Tâm lý học của trường, cho biết “Sinh viên Nguyễn Thị Kim Nhung là minh chứng rõ ràng rằng việc học không có giới hạn về tuổi tác hay bất kỳ rào cản nào. Suốt quá trình học, bà luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và rất chu đáo. Bà thường vào lớp sớm, ở lại sau giờ học để trao đổi thêm, thậm chí còn nhắc cả lớp về lịch học và lịch nộp bài”.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: XD

Điều khiến bà Nhung càng đặc biệt là tinh thần tích cực chia sẻ, đóng góp xây dựng bài học. Những ý kiến của bà sâu sắc, được đúc kết từ vốn sống và kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú. Nhiều năm làm việc trong môi trường bệnh viện giúp bà có góc nhìn thực tế, ứng dụng linh hoạt kiến thức tâm lý học vào các tình huống cụ thể. Sự kết hợp giữa kiến thức mới và vốn sống dày dạn của bà khiến các buổi thảo luận trở nên sinh động, sâu sắc hơn.

Hình chụp lại bằng cử nhân tâm lý học loại xuất sắc của bà Nhung. Ảnh: NVCC

Trong quá trình học tập, bà Nguyễn Thị Kim Nhung cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong việc tiếp cận công nghệ và sử dụng các phần mềm phục vụ học tập, kiểm tra và đánh giá. Tuy nhiên, với tinh thần bền bỉ và ham học hỏi, bà đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu của chương trình và tốt nghiệp loại xuất sắc. Câu chuyện của bà là minh chứng rõ ràng rằng: tiếp thu tri thức mới ở bất kỳ độ tuổi nào đều khả thi và đáng trân quý.

Theo ThS. Phạm Văn Sỹ, hành trình học tập của bà Nhung thể hiện rõ giá trị của tinh thần học tập suốt đời mà Trường Đại học Công nghệ TPHCM và xã hội luôn hướng đến.

“Câu chuyện của bà Nhung là tấm gương sáng cho tinh thần ‘học, học nữa, học mãi’. Việc bà vượt qua mọi trở ngại để tốt nghiệp xuất sắc ở tuổi 70 là minh chứng cụ thể và ý nghĩa nhất cho năng lực tự học và khát khao tri thức không giới hạn. Học tập không chỉ là hành trình của tuổi trẻ, mà là quá trình không ngừng hoàn thiện bản thân, thích ứng với xã hội và tìm thấy niềm vui trong tri thức”, ông Sỹ nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung đã truyền cảm hứng mạnh mẽ không chỉ cho những người cùng thế hệ mà còn cho thế hệ trẻ, nhắc nhở rằng đam mê và nghị lực học tập là ngọn lửa không bao giờ tắt.