Theo đuổi ngành học có phần lớn sinh viên nam

Tại lễ tốt nghiệp mới đây của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (trước đây là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM), Trần Ngọc Bảo Thi được vinh danh là thủ khoa toàn khóa. Bảo Thi tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử loại xuất sắc.

Những ngày đầu bước vào giảng đường, Thi còn nhiều bỡ ngỡ và không ít lần hoài nghi về khả năng của bản thân, lo lắng liệu mình có đủ kiên trì theo đuổi đến cùng ngành học thiên về kỹ thuật này không.

Điện - Điện tử vốn được xem là lĩnh vực đòi hỏi tư duy kỹ thuật cao, khối lượng kiến thức nặng và áp lực học tập lớn. Trong môi trường phần lớn là nam sinh, nữ sinh theo đuổi ngành này đôi khi phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định năng lực. Nhưng chính từ những băn khoăn ấy, Thi dần tìm thấy động lực để bước tiếp. Sự động viên của thầy cô, sự đồng hành của bạn bè và đặc biệt là niềm tin từ gia đình đã giúp em từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo Thi, điều quý giá nhất mà thầy cô mang lại cho sinh viên không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là niềm say mê với nghề nghiệp.

“Thầy cô luôn nhắc chúng em phải rèn luyện bản thân, làm nghề bằng kỷ luật, trách nhiệm và đạo đức. Chúng em được dạy rằng làm đúng là yêu cầu tối thiểu, nhưng hiểu vì sao phải làm đúng mới là nền tảng để trở thành một người kỹ sư thực thụ”, Thi nói.

Trong suốt quá trình học tập, sự tận tâm của giảng viên thể hiện không chỉ trên giảng đường mà còn trong từng buổi thực hành tại phòng thí nghiệm, trong những giờ hướng dẫn đồ án hay lời khuyên về định hướng nghề nghiệp. Những trải nghiệm đó giúp Thi hiểu rằng kiến thức kỹ thuật không chỉ nằm trên sách vở mà cần được kiểm chứng bằng thực tế.

Ngoài ra, môi trường học tập tại trường với định hướng học đi đôi với hành, hệ thống phòng thực hành được trang bị đầy đủ cùng các chương trình kết nối doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp sinh viên phát triển.

Bên cạnh đó, theo Thi, các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, nhà tài trợ và quỹ học bổng giúp sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm và động lực phấn đấu. Nhiều sinh viên, trong đó có Thi, cho rằng học bổng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện.

Trần Ngọc Bảo Thi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, là thủ khoa toàn khóa. Mẹ của Thi cũng là một kỹ sư điện tử, tốt nghiệp cách đây hơn 20 năm. Ảnh: Cắt từ clip

Thi cho rằng quãng đời sinh viên khó trọn vẹn nếu thiếu những người bạn đồng hành. Theo Thi, bạn bè không chỉ cùng học mà còn chia sẻ áp lực, hỗ trợ nhau vượt qua những giai đoạn căng thẳng và cùng trưởng thành trong những năm tháng đại học. Những buổi thực hành, chạy deadline hay thảo luận bài tập đã trở thành những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ.

Mẹ là hình mẫu

Với Thi, gia đình là điểm tựa lớn nhất trong suốt hành trình học tập. Khi được hỏi vì sao một nữ sinh lại lựa chọn ngành Điện - Điện tử, lĩnh vực vốn được xem là khô khan và nhiều thách thức, Thi nhắc đến mẹ - một kỹ sư điện tử.

“Mẹ, một kỹ sư điện - điện tử với 20 năm kinh nghiệm, là hình mẫu, là nguồn động viên của em. Mẹ không chỉ là người định hướng mà còn là người luôn tin tưởng và khích lệ em theo đuổi con đường mình lựa chọn”, Thi nói.

Trong lễ tốt nghiệp, khi nhìn xuống khán phòng và thấy mẹ đang dõi theo mình, Thi không giấu được sự xúc động. Em chia sẻ: “Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng chỉ cần nhìn thấy mẹ mỗi ngày thôi cũng đã là nguồn động lực lớn nhất của con”.

Theo Thi, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là kết quả của quá trình học tập mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực của mỗi sinh viên sau nhiều năm phấn đấu.

“Chúng ta đã đi qua một chặng đường không ngắn với nhiều thử thách, áp lực và cả những lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng hôm nay, tấm bằng tốt nghiệp là minh chứng cho tinh thần không ngừng học hỏi và cố gắng”, Thi nói và cho rằng lễ tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc mà chỉ là một cột mốc mới.

“Phía trước vẫn còn rất nhiều cơ hội và thử thách đang chờ đón. Em mong rằng chúng ta sẽ luôn giữ được tinh thần cầu tiến, dám dấn thân và không ngừng rèn luyện để trở thành những người làm nghề có năng lực, có trách nhiệm và có ích cho xã hội”, nữ thủ khoa chia sẻ.

